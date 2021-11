Ginnastica Artistica, Cag Napoli, New Eclipse e Quasar campioni interregionali Sud

Ginnastica Artistica: I tre club campani e accedono direttamente alla nazionale A2, A3A e A3B di Jesolo in programma dal 26 al 28 novembre.

Presso l’Olympia Sporting Club di Monteruscello, si è svolta la fase Interregionale Zona Tecnica 6 del Campionato di squadra Allieve Gold, artistica femminile, della Federazione Ginnastica d’Italia con l’organizzazione a cura della locale società Valentina 90 di Maria Longobardi. In palio, oltre ai titoli del Sud Italia (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), le ammissioni dirette alla fase nazionale, in programma a Jesolo dal 26 al 28 novembre, riservate solo alle squadre prime classificate.

Nella categoria allieve 2 Gold si è laureato campione interregionale il Cag Napoli di Monica Degli Uberti e Alberto Savarese, con Vittoria Buttino, Marta Calvino, Jhodelle Chavez, d’avanti alla Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Morgana Marzocco, con Settimia Bronzino, Agnese Caiazzo, Francesca Di Giacomo, Fatima Gasparotti, Evelin Guarino, Stefania Marino. Terzo posto del Cag Penisola Sorrentina di Rossana De Martino con Rosanna Ercolano, Chiara Malato, Anna Rizzo, Giorgia Sessa.

Nelle Allieve Gold 3A successo della New Eclipse di Claudio Ruggiero con Fatima Califano, Sara Del Gaudio, Tina Novi, Velia Orefice, davanti alla Quasar Casoria di Francesca Imbaldi, con Esmeralda D’Errico, Desiree Di Prisco, Giovanna Merone e Greta Riccio che ha vinto, invece, il titolo nella categoria A3B con Maria Bevilacqua, Natalia Caiazzo, Ylenia Candice, Lucilla Tarricone.

Appuntamento tricolore a Jesolo, per le società vincitrici, Cag Napoli, New Eclipse e Quasar insieme ai club campioni regionali, C.G. Ischia di Mario D’Agostino e Ginnastica Salerno di Juliana Sulce. Per Morgana 999 e Cag Penisola Sorrentina in A2 e Quasar in A3A, si resta in attesa del classificone unificato delle sei zone tecniche.