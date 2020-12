Gigliotti (Partite Iva Unite): “Ristori non salveranno le imprese. Ecco le nostre proposte”

Antonio Gigliotti (Segretario Nazionale PIÙ Partite Iva Unite): “Ristori stanziati dal Governo non salveranno le imprese dal fallimento. Ecco le nostre proposte per proteggere il Paese dal default economico”.

PIÙ Partite Iva Unite in campo a difesa delle piccole imprese e microimprese. Secondo quanto stimato da un recente studio, entro dicembre almeno 350mila piccole e microimprese saranno costrette a chiudere, con la conseguente perdita di posti di lavoro per almeno un milione di lavoratori che si andranno ad aggiungere al mezzo milione di posti di lavoro già persi dall’inizio della pandemia.

Se non saranno introdotte nell’immediato misure efficaci per uscire dall’agonia, non sarà possibile neanche sperare in una ripresa economica. Senza le imprese, le microimprese in particolare, che costituiscono la spina dorsale del nostro tessuto imprenditoriale, l’Italia non potrà ripartire. Il partito delle partite Iva Unite chiede i seguenti interventi, minimi e necessari, da attuare se realmente si vuole dar prova, al di là degli slogan, di voler salvare il nostro paese dal default economico: