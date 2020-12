Giffoni 2020, ViacomCBS partecipa con 2 panel: Pianeta e Ruoli Sociali

I Brand Kids di Viacomcbs Italia al Giffoni 2020. Il 29 dicembre Nickelodeon porterà la testimonianza per la tutela sull’ambiente con Spongebob e il 30 dicembre sul palco virtuale arrivano i protagonisti di ‘Talent Reverse’.

ViacomCBS Networks Italia è presente all’edizione invernale Giffoni 2020 con i suoi due brand a target kids & family, Nickelodeon (canale Sky 605) e Super! (canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky).

In particolare, Martedì 29 dicembre alle 17:30, Nickelodeon e l’area infanzia di RCS MediaGroup racconteranno Spongebob e il Manifesto della Generazione Blu, un progetto nato per aiutare le nuove generazioni ad avere una sensibilità maggiore nei confronti del pianeta e del mare. Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2021-2030 il Decennio del Mare, dieci anni dedicati alle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile. L’educazione ambientale deve iniziare da piccoli e con il giusto linguaggio: SpongeBob accompagna i bambini in questo percorso di consapevolezza.

Il “Manifesto della Generazione Blu con SpongeBob” è una richiesta d’aiuto che lo stesso SpongeBob invia ai suoi amici sulla terra, per sensibilizzarli e far capire loro che il pianeta ha bisogno di gentilezza e rispetto.

Il giorno 30 dicembre alle ore 18:00, Super! porterà sul palco virtuale di Giffoni 2020, Noa Planas, Swami Caputo, Valentina Bivona, Giorgio Solfrizzi e Federico Mancosu, protagonisti di Talent Reverse, il nuovo format co-prodotto da Mondo TV e House of Talent in onda su Super!, il canale 47 del dtt e 625 di Sky, tutti i venerdì alle 18.40. In ogni puntata un influencer scambia per 24 ore il proprio ruolo con genitori, fratelli/sorelle o amici con non poche difficoltà ed imprevisti. Durante il panel i creator racconteranno l’esperienza che hanno vissuto in prima persona.