Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Contento della quarta vittoria di fila”

Recupero della prima giornata del Girone Rosso del campionato di Serie A2: Napoli Basket-Stella Azzurra Roma 73-54.

Vince ancora la Gevi Napoli Basket che, nel recupero della prima giornata del Girone Rosso del campionato di Serie A2, supera la Stella Azzurra Roma per a 73-54 . Il miglior realizzatore degli azzurri è Parks , autore di 20 punti. In doppia cifra anche Lombardi, 13 per lui, e Sandri, 11 a fine partita.

Quarto successo consecutivo dunque per la Gevi che si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno.

Coach Sacripanti, che deve rinunciare ancora a Josh Mayo, schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini. La Stella Azzurra parte invece con Laster, Thompson, Nikolic, Menalo e Thioune.

La partita è stata gestita dalla squadra di Sacripanti per tutti i 40 minuti, con gli azzurri sempre in vantaggio nonostante i generosi tentativi di reazione della formazione romana che però, è sempre stata in doppia cifra di vantaggio. Dopo un primo tempo a punteggio altissimo, con gli azzurri che chiudono 49-35, trascinati da Parks, Lombardi e dal canestro sulla sirena di Sandri, il secondo tempo è stato giocato a ritmi piu lenti con Sacripanti che ha potuto concedere spazio ai piu giovani come Klacar, Coralic,Tolino ed il debuttante Matera. La Stella ha trovato buoni riscontri da Thompson, 17 per lui, ma la Gevi ha potuto sfruttare la maggiore esperienza e profondità.

La Generazione Vincente Napoli Basket osserverà il turno di riposo nella prossima giornata e tornerà in campo mercoledi prossimo 16 dicembre, alle ore 18,00, sul parquet della Top Secret Ferrara, nella gara valevole per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie A2.

Gevi Napoli Basket-Stella Azzurra Roma 73-54(24-19;49-35 ;61-43)

Generazione Vincente Napoli Basket: Zerini 2, Matera , Iannuzzi 6, Klacar, Coralic , Parks 20, Sandri 11, Marini 9, Tolino ,Uglietti 5, Lombardi 13, Monaldi 7 .All. Sacripanti.

Stella Azzurra Roma : Laster 13, Thompson 17, Nikolic 2, Cipolla 3, Elhadji 4, Ndzie 2, Giordano 8, Menalo 2, Reale 3, Ghirlanda , Innocenti, Fokou. All.D’Arcangeli

Dichiarazione Coach Sacripanti

“Sono contento per la quarta vittoria consecutiva. Non era facile questa gara, dopo una pausa cosi breve. Abbiamo condotto la partita senza problemi di rotazione, ho potuto far giocare tutti, tenendo sempre sotto controllo l’incontro. Abbiamo svolto il compito in maniera corretta, in una gara molto fisica. Negli ultimi quindici minuti la stanchezza ha abbassato molto la qualità, sapevamo che poteva succedere. Abbiamo dato spazio anche ai piu giovani come Coralic, Tolino e Matera. Adesso ci aspettano due trasferte dure contro Ferrara e Ravenna, dovremo essere ancora piu bravi nel gestirci dal punto di vista atletico.”

La Gara Gevi Napoli Basket-Stella Azzurra Roma sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.