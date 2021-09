Gevi Napoli Basket: Leva settore giovanile al PalaBarbuto venerdì 10 settembre

Il calendario della leva basket organizzato al Palabarbuto dalla Gevi Napoli Basket. Qui tutte le informazioni per partecipare.

Nell’ambito del progetto “Napoli Basket Academy”, l’ambiziosa iniziativa fortemente voluta e realizzata dalla S. S. Napoli Basket, che mira all’ulteriore sviluppo, ed alla crescita del settore giovanile, la società azzurra ha organizzato per venerdì prossimo 10 settembre una leva basket con l’obiettivo principale di poter creare e favorire lo sviluppo delle giovani realtà del movimento Basket già presenti nella città di Napoli e nella sua provincia.

La S. S. Napoli Basket, con il responsabile tecnico del “Progetto Academy” Alfredo Lamberti, già a capo del settore giovanile del Napoli Basket, ed in collaborazione per la leva femminile, con la Pallacanestro Casalnuovo e con il responsabile del settore femminile Alessandra Finamore, ha organizzato al Palabarbuto la leva basket con il seguente calendario:

Categorie maschili e femminili

ore 17.00: anni 2010/2011

ore 18.30: anni 2008/2009.

Per partecipare alla leva occorrerà la seguente documentazione: per i ragazzi anno 2008, occorre il nulla osta della società di appartenenza per allenarsi (se già tesserati).

Tutti i ragazzi partecipanti alla leva, maggiori e minori di anni 12 (per i minori solo in mancanza di green pass), dovranno presentarsi al PalaBarbuto con il risultato negativo di un tampone rapido.

Inoltre i ragazzi maggiori di 12 anni dovranno esibire, se già tesserati, un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, oppure, se non tesserati, un certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva, mentre i ragazzi minori di 12 anni dovranno produrre un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Per tutte le informazioni necessarie sulla partecipazione ed iscrizione alla leva basket, si potranno contattare i seguenti numeri telefonici:

3922097685

3926403707