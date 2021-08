Gevi Napoli Basket: Il 25 Agosto in vendita i biglietti per la Supercoppa Discovery+

Il primo impegno della Gevi Napoli Basket è previsto per il 3 settembre alle ore 21,00, al PalaBarbuto, contro la Nutribullet Treviso.

La Gevi Napoli Basket comunica che, a partire dal 25 Agosto 2021, sarà aperta la vendita dei biglietti per la Supercoppa Discovery+.

Gli azzurri sono inseriti nel girone C con la Nutribullet Treviso e la Germani Basket Brescia.

Le squadre si affronteranno in gara di andata e ritorno. Il primo impegno della Gevi è previsto per il 3 settembre alle ore 21,00, al PalaBarbuto, contro la Nutribullet Treviso. Successivamente, dopo le due sfide in trasferta, la Gevi ospiterà la Germani Brescia il 13 settembre alle ore 18,00.

La Gevi Napoli Basket rende noto che, da questa stagione, il servizio di biglietteria sarà affidato a Vivaticket S.p.A, società leader nel settore.

Sul sito www.vivaticket.it, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alle due partite. Saranno disponibili sia i biglietti per le singole gare, sia i mini-abbonamenti per entrambe le sfide.

Questi i prezzi :

ABBONAMENTO VALIDO PER LE DUE GARE

CURVA E TRIBUNA LATERALE 20 Euro

RIDOTTO U.16 E OVER 65 15 Euro

TRIBUNA CENTRALE 25 Euro

RIDOTTO – U.16 E OVER 65 20 Euro

BIGLIETTO PER SINGOLA PARTITA

CURVA E TRIBUNA LATERALE 15 Euro

RIDOTTO U.16 E OVER 65 12 Euro

TRIBUNA CENTRALE – 18 Euro

RIDOTTO U.16 E OVER 65 15 Euro

Il trofeo, al quale parteciperanno tutte le 16 squadre del campionato di LBA, avrà la fase preliminare in un girone di tre squadre. La prima classificata accederà alla Final Eight.