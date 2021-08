Gevi Napoli Basket, che sorpresa al PalaBarbuto: visita di Federica Pellegrini

Gevi Napoli Basket: Federica Pellegrini (che parteciperà alla International Swimming League nella città partenopea) ha incontrato la squadra azzurra al PalaBarbuto.

Ospite d’eccezione ieri pomeriggio al PalaBarbuto. Prima della consueta seduta d allenamento, infatti, Coach Sacripanti e tutta la Gevi Napoli Basket hanno incontrato la Campionessa Federica Pellegrini, reduce dalla storica partecipazione alla quinta olimpiade consecutiva.

La “Divina”, impegnata nella prestigiosa International Swimming League in programma alla Scandone, ha salutato gli azzurri augurando loro in bocca al lupo per la stagione.