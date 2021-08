Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Ci stiamo allenando da poco, non possiamo, ovviamente, avere le gambe per giocare due partite in 48 ore.

Si chiude con una sconfitta il torneo “City of Cagliari” della Gevi Napoli Basket. Gli azzurri perdono la finale per il terzo e quarto posto con il Bayern Monaco per 69-54

Anche in questo caso, dopo un primo tempo di difficoltà, la Gevi ha disputato un ottimo terzo quarto chiuso con un parziale di 19-12 arrivando più volte a contatto con la squadra tedesca, trascinata dalle grandi giocate di McDuffie. Nel quarto finale poi il Bayern ha piazzato l’allungo chiudendo il match.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Velicka, Rich, Parks, Zerini e Elegar. Sono poi entrati, nel corso della gara tutti i giocatori a disposizione della Gevi.

Il miglior realizzatore degli azzurri è McDuffie ottima la sua prova con 23 punti, 9 a testa invece per Rich e Marini.

La Gevi tornerà in campo, per la prima partita ufficiale, venerdi prossimo 3 settembre alle ore 21,00 al PalaBarbuto contro la NutriBullett Treviso per la prima gara di SuperCoppa Discovery+.

Dichiarazione Coach Sacripanti

“Abbiamo fatto una partita con tanti alti e bassi. Un buon primo quarto, secondo quarto offensivamente sterile, un ottimo terzo periodo in cui siamo tornati in partita e poi negli ultimi minuti abbiamo finito le energie. Ci stiamo allenando da poco, non possiamo, ovviamente, avere le gambe per giocare due partite in 48 ore. Siamo riusciti a dare un’impronta di squadra e a seguire la nostra identità. Abbiamo giocato contro due squadre di Eurolega, dobbiamo essere bravi a continuare sulla nostra strada e ad inseguire quello che ancora ci manca”.

Gevi Napoli Basket- Bayern Monaco 54-69( 21-25; 29-42;48-54)

Gevi: Zerini, McDuffie 23, Grassi ne, Coralic ne, Velicka 6, Parks 2, Marini 9, Mayo 2, Elegar 1, Uglietti, Lombardi 2, Rich 9. All.Sacripanti

Bayern Monaco : Thomas 2, Lucic 8, Hilliard 11, Schilling 8, Hunter 8, Obiese, Jamaraz 11, George 4, Obst 10, Ogunsipe 2, Sisko 5. All.Trinchieri

Photo : Luigi Canu