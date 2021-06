Gevi Napoli, 500 spettatori al PalaBarbuto per le semifinali playoff: info su biglietti e regole

Gevi Napoli Basket: ci saranno 500 spettatori al PalaBarbuto per gara 1 e gara 2 delle semifinali playoff contro Ferrara. Ecco tutte le informazioni su biglietti e regolamenti.

La Generazione Vincente Napoli Basket rende noto che, in occasione delle prime due partite della semifinale Playoff Serie A2, in programma al PalaBarbuto, domenica prossima 6 Giugno, e martedì 8 Giugno 2021, secondo le recenti disposizioni art. 5 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:, sarà consentito l’ingresso per soli 500 spettatori. Per accedere al PalaBarbuto servirà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

CERTIFICATO di GUARIGIONE DA COVID-19 che attesti la guarigione da Covid-19 certificata negli ultimi sei mesi.

che attesti la guarigione da Covid-19 certificata negli ultimi sei mesi. ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE che dimostri l’esecuzione di un test rapido negativo nelle ultime 48 ore prima della Gara. Per gara 1 il tampone dovrà essere fatto dopo le ore 18.30 di venerdì 4 giugno 2021. Affinché sia valido per gara 2, il tampone dovrà essere effettuato una seconda volta prima della suddetta gara 2.

che dimostri l’esecuzione di un test rapido negativo nelle ultime 48 ore prima della Gara. Per gara 1 il tampone dovrà essere fatto dopo le ore 18.30 di venerdì 4 giugno 2021. Affinché sia valido per gara 2, il tampone dovrà essere effettuato una seconda volta prima della suddetta gara 2. CERTIFICATO VACCINALE che attesti il completamento del ciclo vaccinale ovvero – in alternativa – rilasciato contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65).

Tale documentazione dovrà essere fornita al personale addetto all’ingresso del palasport PalaBarbuto.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Il pubblico presente dovrà necessariamente osservare le normative sicurezza anti-Covid in merito all’accesso e deflusso dall’impianto, e di comportamento durante l’evento sportivo:

rispettare il posto assegnato per tutte le fasi dell’evento sportivo;

per tutte le fasi dell’evento sportivo; misurazione della temperatura corporea all’ingresso ;

; non è consentita alcuna coreografia sugli spalti (bandiere, striscioni o altro materiale);

(bandiere, striscioni o altro materiale); seguire i protocolli indicati per l’accesso e l’uscit a dal palasport PalaBarbuto;

a dal palasport PalaBarbuto; indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto (si raccomanda uso di mascherine FFP2).

Modalità di acquisto dei Biglietti

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente online tramite il sito www.etes.it. Avranno di diritto di prelazione coloro che hanno acquistato l’abbonamento alle gare della Gevi Napoli Basket per la stagione 2019/2020: gli abbonati potranno acquistare dunque i biglietti da giovedì 3 giugno 2021 dalle ore 12,00 sino a venerdì 4 Giugno 2021 alle ore 12,00. La prelazione può essere esercitata esclusivamente per Gara 1 in programma al PalaBarbuto domenica 6 Giugno 2021.

Il codice per poter usufruire del diritto di prelazione si trova sull’abbonamento alla voce SF. Lo stesso codice andrà poi inserito sulla piattaforma Etes.it al momento dell’acquisto del tagliando.

I posti rimanenti saranno messi in vendita libera a partire da venerdì 4 giugno dalle ore 15 fino alle ore 18 di domenica 6 giugno. Il costo del tagliando sarà di 25 Euro sia per Gara 1 che per Gara 2, con Settore Unico.