Gemma Galgani zittisce Tina sul presunto flirt con Walter Chiari

Registrazione del 27 marzo Uomini e Donne: Smentita Tina Cipollari che aveva accusato Gemma di aver raccontato al settimanale “Dipiù” di un presunto flirt col grande Walter Chiari.

- Advertisement -

Quando si parla del trono over di Uomini e Donne, non si può non pensare alle vicende della sua superstar, Gemma Galgani. Le ultime anticipazioni del trono over raccontano di una nuova frequentazione della dama torinese, stavolta con il 26enne Nicola Vivarelli.

I due sono usciti insieme, sottolineando allo studio di essere stato un incontro “amichevole”, che aveva come scopo quello di chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che lui partisse: Gemma ha raccontato di essere rimasta molto emozionata nel rivedere Nicola dopo molto tempo.

La sera prima, la superstar del trono over è invece uscita con Roberto, il cavaliere con la passione per il golf, il quale però dice a Gemma che tra loro può esserci solo amicizia: il cavaliere è infatti interessato ad Isabella (altra dama del trono over).

Gemma ci rimane molto male, lasciandosi andare alle lacrime, arrivate dopo i tanti rifiuti ricevuti. Come se non bastasse, la dama torinese deve anche difendersi dalla sua “nemica storica”, l’opinionista Tina Cipollari, che rinfaccia a Gemma di aver raccontato al settimanale “Dipiù” di un presunto flirt col grande Walter Chiari.

Gemma però si difende, dichiarando di non aver mai detto una cosa del genere, arrabbiandosi col giornale con tanto di prove a difesa della sua tesi. Tina (non in studio, ma collegata da casa) ovviamente la prende male, perché non pensava che la sua “nemica” avesse ragione.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Armando Incarnato sta frequentando Angela

Novità anche per il cavaliere Armando Incarnato, che sta frequentando la dama Angela (la quale precedentemente usciva con Luca). Il discorso prende una piega un po’ osé, visto che, tra una parola e l’altra, Armando fa capire che con Angela c’è stata una forte intimità.

Ciò viene percepito da tutto lo studio, con Maria De Filippi che preferisce chiudere il discorso prima che Armando possa scendere nei dettagli. Il parrucchiere napoletano sembra dunque molto soddisfatto di questa conoscenza.