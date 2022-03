Camion perde pannelli in cartongesso: Galleria Vittoria chiusa per ore

Stop al traffico e molti disagi per gli automobilisti a causa della chiusura per alcune ore della Galleria Vittoria dopo il crollo di alcuni pannelli in cartongesso da un camion.

La Galleria Vittoria è stata chiusa al traffico in direzione di via Acton stamattina, per alcune ore per la presenza di pannelli in cartongesso forse persi da un camion nel corso della notte. I pannelli ostruivano la carreggiata ed alcuni automobilisti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ Ordine.

Per la rimozione dei pannelli sono intervenuti la Polizia Municipale, la Protezione civile ed il personale della “Napoli Servizi” . La Polizia Municipale ha riaperto il traffico in entrambe le direzione poco dopo le 8.