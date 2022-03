“Furbetti del cartellino” al Genio Civile di Avellino, De Luca: “Ci saranno 20 licenziamenti”

Genio Civile di Avellino: il governatore Vincenzo De Luca annuncia il licenziamento di 20 dipendenti che timbravano il cartellino e poi lasciavano l’ufficio.

Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato anche dell’assenteismo nella Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a casi di “furbetti del cartellino” al Genio Civile di Avellino.

De Luca ha annunciato che 20 dipendenti saranno licenziati: “Partono in queste ore le procedure per 20 licenziamenti negli uffici del genio civile di Avellino – ha detto il governatore –C’è un’indagine che riguarda altre decine di dipendenti perché non andavano a lavorare, timbravano il cartellino e se ne andavano in giro per il mondo. Quindi, 20 saranno licenziati subito, poi stiamo facendo gli approfondimenti per altri dipendenti che sono sotto osservazione”.

Il numero uno di Palazzo Santa Lucia annuncia inoltre che il rafforzamento dei controlli sui dipendenti della pubblica amministrazione in Campania “è un lavoro che riguarderà tutte le aziende e realtà territoriali. Un po’ alla volta arriviamo a mettere ordine dappertutto. Sarebbe bene che ognuno facesse il proprio dovere e si attenesse alle indicazioni della Regione: i comportamenti devono essere corretti e gli atti amministrativi difendibili, cioè rispondenti a criteri di legalità piena. Chi fa altre scelte, ne risponde”.