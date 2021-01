Fuorigrotta, sanzionate 12 persone per violazione del coprifuoco

Napoli, Fuorigrotta: Decine di persone sanzionate per violazioni al coprifuoco. Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in tutta la città.

A Fuorigrotta, nel parco adiacente a via Mercantini, in piazza San Vitale, piazzale Tecchio e parco San Paolo, sono state sanzionate 16 persone: 12 per la violazione del coprifuoco, 4 perché senza mascherina.

Attenzione massima per i quartieri San Giuseppe, Montecalvario, Avvocata, Mercato, e per quelli dell’area orientale e occidentale della città partenopea. 22 le persone sanzionate tra Via Toledo, Piazza Carità e Quartieri Spagnoli per il mancato rispetto del coprifuoco imposto dalla normativa anticontagio. 16 di queste erano ragazzi tra i 18 e i 20 anni.

Anche in Piazza Mercato sono state identificate e sanzionate 14 persone, assembrate oltre l’orario consentito. Anche in questo caso si trattava di giovanissimi, appena diciottenni. 7 invece le persone sanzionate a Secondigliano, in strada senza alcun giustificato motivo.

Controlli anche nell’area occidentale. Nel quartiere Soccavo sono state denunciate 7 persone per violazione di sigilli. Sono state sorprese in uno scantinato sottoposto a sequestro. Sequestrati in uno stabile del Rione Traiano 20 grammi di marijuana , 4 grammi di hashish e 12 proiettili 9×21 mm, rinvenuti in un’intercapedine di un muro perimetrale. 6 le persone segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di droga per uso personale.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni