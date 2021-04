Fuorigrotta: non si fermano all’alt. Denunciati dopo un inseguimento

Fuorigrotta: Due napoletani di 18 e 17 anni sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il conducente è stato sanzionato per guida senza patente.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare via Stadera hanno notato due persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, si sono date alla fuga nonostante fosse stato loro intimato l’alt.

Il veicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale e innescando un breve inseguimento terminato in via Petruccelli dove, con non poche difficoltà, è stato bloccato.

Due napoletani di 18 e 17 anni sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita ed affidato ai genitori; infine, il veicolo è stato sottoposto a sequestro.