Fuorigrotta, operazione “alto impatto” dei carabinieri: denunciate 3 persone

Tra le persone denunciate dai carabinieri durante una operazione “alto impatto” a Fuorigrotta, anche un uomo che esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo davanti allo stadio.

“Alto impatto” dei carabinieri della compagnia di Bagnoli, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli: 134 le persone e 78 i veicoli controllati; 9 le contravvenzioni al codice della strada per oltre 6400 euro. Quattro i motocicli sequestrati.

Denunciato un 56enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell’ordine perché esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo davanti allo stadio. Un 31enne, invece, dovrà rispondere di evasione in quanto trovato in strada nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Denunciato per guida senza patente un ventenne del posto, sorpreso a circolare in un grosso Suv senza alcun titolo abilitativo.

Sette le violazioni alla normativa anti contagio notificate ad altrettante persone: nessuna di queste indossava la mascherina.