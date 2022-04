Napoli, dopo due anni riapre la funicolare di Mergellina

Effettuate positivamente tutte le verifiche richieste, martedì 19 aprile riapre a Napoli la funicolare di Mergellina dopo due anni di fermo.

Martedì 19 aprile alle 9.30 a Napoli riapre la funicolare di Mergellina dopo due anni di fermo. Effettuate positivamente tutte le verifiche richieste dall’Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria e realizzati i necessari lavori di manutenzione, la Funicolare può così aprire in piena sicurezza, grazie alle nuove assunzioni di personale specializzato ed in base ad un accordo sindacale.

“Abbiamo lavorato costantemente in questi mesi per riaprire questo importante collegamento collinare. Con un produttivo confronto con i lavoratori siamo riusciti ad anticipare l’apertura che inizialmente era prevista in estate. Prosegue lo sforzo della Giunta Manfredi per dare agli utenti un servizio di trasporto pubblico all’altezza di una grande capitale europea come Napoli”, commenta l’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza.