Frattaminore, arsenale nascosto in un terreno: tra le armi anche una bomba

Armi, munizioni e persino una bomba sono state scoperte dai carabinieri in un terreno a Frattaminore, nel Napoletano.

Armi, munizioni e una bomba, nascoste in via Iannucci, a Frattaminore, nel Napoletano. A scoprire l’arsenale i carabinieri della stazione di Frattamaggiore. Erano in una busta, in un terreno dove erano depositati serbatoi per il gas. I militari hanno sequestrato una pistola revolver risultata rubata nel 98 nel comune di Taurianova, una semiautomatica Benelli, anche questa rubata negli anni 90, a Piombino. Una terza pistola, marca Glock con matricola abrasa. E ancora 6 caricatori pieni e 198 cartucce di vario calibro.

Infine una bomba a mano M52 fabbricata decenni fa nella ex-Jugoslavia. L’ordigno è stato fatto brillare da militari artificieri del Comando Provinciale di Napoli. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue intimidazione.