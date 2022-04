Forte scossa di terremoto in Bosnia di magnitudo 6.0 avvertita anche in Campania

L’epicentro del sisma è a circa 270 Km da Brindisi. La scossa è stata avvertita forte in Puglia ma anche in Campania e Basilicata.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.64 della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) con epicentro a 5 km da Strupići, città della Bosnia Erzegovina. Il sisma è stato avvertito anche in Campania.

La scossa si è verificata alle 23.07, precisamente alle coordinate 43.050°N, 18.160°E e ad una profondità di 10.0 km

L’epicentro del sisma dista meno di 270 Km da Brindisi. Per questo motivo, in provincia, cosi come in tutta la Puglia (soprattutto nelle località di mare), il terremoto è stato avvertito nitidamente ai piani alti degli edifici con lampadari altalenanti.

Molte segnalazioni sono giunte sui social network Facebook e Twitter ma non si segnala alcun danno in Italia.