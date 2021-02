Formia, minorenne morto in una rissa: fermato un 17enne di Casapulla

Formia: un 17enne è rimasto ucciso a causa delle coltellate ricevute nel corso di un tragico scontro tra gang. La Polizia ha fermato un coetaneo residente a Casapulla.

Tragedia a Formia (Latina), dove nella serata di ieri, martedì 16 febbraio, un ragazzo di 17 anni è morto accoltellato nel corso di una rissa tra gang in pieno centro cittadino.

Il ragazzo deceduto (un giovane calciatore) è morto a causa di una emorragia dopo essere stato colpito al collo: un 17enne residente a Casapulla (nel Casertano) è stato fermato dalla Polizia.

Feriti (ma non in pericolo di vita) altri due partecipanti alla lite: per loro (rispettivamente 18 e 16 anni) ferite alle gambe e all’addome.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la lite sia nata per futili motivi, con protagonisti due gang di giovanissimi, una decina in tutto (molti dei quali minorenni), un gruppo della zona e l’altro forse venuto dal Casertano.