Formia, 50enne molesta tre bimbe in spiaggia: la Polizia lo salva dal linciaggio

Formia: l’allarme lanciato dai genitori delle bambine ha portato alla denuncia di un 50enne originario di Sessa Aurunca.

Momenti di paura sulla spiaggia libera di Formia, dove la Polizia ha denunciato un 50enne originario di Sessa Aurunca per aver adescato tre bambine (due di 12 e una di 9 anni).

Come riporta “Il Messaggero”, dopo essersi presentato ai genitori delle bambine e aver conquistato la fiducia delle minori, il 50enne ha invitato la più piccola a seguirlo al suo ombrellone, facendola distendere accanto a lui e accarezzandola. Da lì è scattato l’allarme dei genitori, con gli agenti che hanno poi salvato l’uomo dal linciaggio della folla.

L’uomo si era già reso protagonista in passato di episodi simili. Per lui anche un foglio di via: per tre anni non potrà mettere recarsi a Formia su decisione del questore di Latina.