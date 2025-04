Fondi di Coesione, MET “Il governo Meloni tradisce ancora il Sud”

Rossella Solombrino, Segretario Nazionale del Movimento Equità Territoriale “Dirottati 11 miliardi di fondi di coesione destinati al Sud per aiutare le imprese del Nord. Appello ai sindaci e a Confindustria: È tempo di prendere una posizione chiara, netta e coraggiosa”.

“Il Ministro Fitto, ancora una volta, tradisce il Sud. Undici miliardi di euro dei fondi europei di coesione, destinati per legge a ridurre il divario territoriale tra Nord e Sud, verranno dirottati per sostenere le imprese del Nord. Un’operazione vergognosa che priva Comuni e imprese del Mezzogiorno di risorse fondamentali per lo sviluppo, in un momento storico di grande difficoltà sociale ed economica”

Lo dichiara Rossella Solombrino, Segretario Nazionale del Movimento Equità Territoriale

“Dopo aver già rimodulato il PNRR penalizzando gravemente il Sud, il Governo Meloni torna a utilizzare i fondi europei come un bancomat da destinare altrove, violando ogni principio di equità territoriale e giustizia sociale. A beneficiarne saranno le imprese del Nord, a fronte di una crisi da dazi che, paradossalmente, colpirà più duramente proprio le realtà produttive del Sud Italia.

Ieri, il cosiddetto ‘tesoretto’ è stato presentato ufficialmente davanti a Confindustria e ad altre associazioni di categoria che storicamente tutelano gli interessi del Nord, mentre l’impresa del Sud continua ad essere ignorata e penalizzata. Non è un caso che gli studi più recenti dimostrino che sarà proprio il Mezzogiorno a subire i maggiori contraccolpi sull’export a causa dei nuovi scenari internazionali.

È l’ennesimo schiaffo a un territorio che da decenni attende politiche strutturali e investimenti mirati per colmare il divario infrastrutturale, economico e sociale con il resto del Paese.

Ci appelliamo ai sindaci del Sud: nessun primo cittadino eletto nei nostri territori può restare inerme di fronte a questo ennesimo furto istituzionalizzato. È il momento di alzare la voce e difendere i diritti delle comunità che rappresentano.

Ci rivolgiamo anche ai referenti meridionali di Confindustria e delle altre associazioni imprenditoriali: con questa manovra sarete vittime sacrificali di un sistema che continua ad arricchire l’impresa e la produttività del nord a vostro discapito. È tempo di prendere una posizione chiara, netta e coraggiosa.

Come Movimento Equità Territoriale continueremo a denunciare senza sosta chi tradisce il Mezzogiorno. Riproporremo, anche con manifesti pubblici come già fatto in Puglia e a Napoli, i volti di quei politici eletti al Sud che piegano la testa davanti agli interessi dei partiti nazionali e delle segreterie del Nord.

I cittadini devono sapere. E devono capire che il voto politico deve essere espressione di una reale volontà di tutela del territorio, e non della cieca fedeltà a partiti che hanno sempre guardato altrove”.