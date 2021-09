Follia Mario Rui lascia il Calcio Napoli in dieci: lo Spartak vince 3-2

Incredibile ko del Calcio Napoli al Maradona contro uno Spartak che fino all’espulsione di Mario Rui era apparso in totale controllo della partita.

Il Napoli perde contro lo Spartak al termine di una gara combattuta ma anche condizionata da episodi, decisioni e tanta spigolosità. Gol lampo di Elmas dopo 11 secondi ma al 13′ Mario Rui si fa espellere. Osimhen accorcia al termine.

Incredibile ko del Calcio Napoli al Maradona contro uno Spartak che fino all’espulsione di Mario Rui era apparso in totale controllo della partita. Lo Spartak prende pian piano il centrocampo ed ad inizio ripresa pareggia. Distratti e nervosi i calciatori del Calcio Napoli che, a differenza di altre volte, non mantengono la calma e si fanno innervosire sia dall’arbitro ma soprattutto dal proprio atteggiamento in campo.

Non basta l’ingresso di Osimhen che, comunque, realizza la rete del 2-3. Male un po’ tutti dai nervosissimi Koulibaly e Manolas ad uno spento Fabian Ruiz. A volte, quando la partita si mette male, ci sarebbe bisogno di concentrazione e mantenimento delle posizioni. Oggi il Calcio Napoli non l’ha fatto ed ha perso una partita che sul piano tecnico avrebbe dovuto stravincere. Con la vittoria del Legia sul Leicester, i polacchi sono al primo posto con 6 punti seguiti dall’ Spartak con 3. Ultimi incredibilmente Leicester e Calcio Napoli con un solo punto.

“Potevamo fare molto di più, commettere meno errori, ma non siamo stati un disastro“. Luciano Spalletti analizza con raziocinio e anche una certa sibillinità l’esito della gara contro lo Spartak.

“Purtroppo abbiamo giocato quasi tutta la partita in dieci, siamo stati bravi a sbloccare subito la partita, ma chiaramente l’espulsione di Mario Rui ci ha condizionato”. “Io dico che il rosso poteva starci, però devo dire anche che a un certo punto Osimhen stava andando dritto in porta ed è stato steso: l’arbitro ha dato solo il giallo”. “In assoluto si può perdere e questo non deve essere visto come un disastro. Io pensavo di poterla anche pareggiare a un certo punto per come avevamo reagito”. “Non parlerei di prestazione negativa. Per me siamo stati solo un po’ confusionari, ma la squadra è sempre stata presente. Abbiamo commesso leggerezze senza mai però essere fuori dal match “. “Una partita si può anche non essere premiati, però la gestione della sconfitta va analizzata anche nel comportamento della squadra. Possiamo migliorare ed è questo il senso che va tratto da questa serata“

La classifica del Girone è comunque tutta ancora da scrivere, pregna di equilibrio. Si ricomincia domenica a Firenze per riattaccare il filo luminoso in campionato.

Formazioni in campo

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas (82′ Ounas), Fabian Ruiz, Zielinski (46′ Anguissa), Politano (75′ Lozano), Insigne (41′ Malcuit), Petagna (46′ Osimhen). All.Luciano Spalletti

Spartak Mosca: Maksimenko, Caufriez, Gigot, Dzhikiya, Moses, Litvinov (73′ Ignatov), Bakaev (84′ Lomotivski), Umyarov, Artyon, Ponce (46′ Sobolev), Promes. All. Rui Vitória

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

Marcatori: 1′ E. Elmas, 55′ Promes, 81′ Ignatov, 90′ Promes, 90’+4′ V. Osimhen

Note: espulso Mario Rui al 28′. Espulso Caufriez all’83’. Ammoniti Ponce, Litvinov, Koulibaly, Umyarov, Di Lorenzo, Sobolev