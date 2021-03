Fiola incontra il Prefetto Valentini per fa ripartire il wedding in Campania

Il Presidente della Camera di Commercio ricevuto dal Prefetto Valentini: “Una bolla di sicurezza per fa ripartire il wedding in Campania”.

- Advertisement -

Il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, è stato ricevuto questa mattina dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini. Fiola che era accompagnato dal vicepresidente vicario, Fabrizio Luongo, dall’altro vicepresidente, Liliana Langella e dal componente di Giunta, Antonino Della Notte, ha descritto la condizione di sofferenza del comparto delle cerimonie, che coinvolge 200mila addetti e sviluppa un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro.

Per ripartire la proposta riguarda la creazione di un protocollo che porterà alla realizzazione di una bolla di sicurezza, per riprendere prima dell’estate.

“Questa mattina siamo stati ricevuti dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini dal quale abbiamo ricevuto grande disponibilità per intervenire sul Governo al fine di permettere, attraverso un protocollo di sicurezza, la ripartenza del comparto wedding e parallelamente la riapertura degli acconciatori e estetiste. Nonché la riapertura in sicurezza dei mercati comunali, cosa che abbiamo sollecitato anche a De Luca ma è chiaro che si tratta di una questione da portare sul tavolo della discussione Stato/Regioni, perché non è di competenza regionale poter far riavviare i settori succitati.

Il Prefetto ci ha chiesto di fargli avere il protocollo d’intesa che abbiamo sottoposto alla Regione per quanto riguarda il wedding per poi farlo conoscere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché questo è un settore strategico per la ripartenza economica. Si parla di oltre 200mila addetti, migliaia di aziende per un fatturato annuo che supera i 3 miliardi di euro. Insomma se riparte il wedding riparte l’economia e l’apporto del Prefetto ci sarà di grande aiuto per far comprendere al Governo. Interverrà sugli altri settori affinché possano riaprire in sicurezza perché è solo così che si può riaprire”.