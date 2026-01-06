Festa della Befana, 60mila presenze in Piazza Mercato

Alla Festa della Befana in Piazza Mercato più di sessantamila presenze. A commentare l’evento è il presidente dell’associazione Asso.Gio.Ca. e vice presidente del Forum Mercato Orefici, Gianfranco Wurzburger.

“Si è conclusa ieri sera con grande successo – riferisce una nota degli organizzatori – la Festa della Befana in Piazza Mercato, che ha fatto registrare oltre 60mila presenze nel corso della manifestazione, confermandosi come uno degli eventi più partecipati e sentiti dalla città”.

Un evento “che ha visto la partecipazione di 54 espositori, tantissimi artisti e spettacoli per tutte le età, in un clima di festa, sicurezza e pieno rispetto delle regole con l’organizzazione che ha garantito ordine e vivibilità per tutta la durata della manifestazione”.

“Tra gli artisti saliti sul palco anche mr. Hyde e i Ditelo Voi, accolti con entusiasmo da un pubblico numeroso e partecipe. Tra la gente – riferisce la nota – è stato visto Geolier anche lui per comprare la calza. Importante anche il coinvolgimento dei commercianti del territorio, che hanno tenuto le botteghe aperte contribuendo a restituire vitalità economica e sociale alla piazza”.

La manifestazione, si evidenzia, “rappresenta un primo e concreto passo per il rilancio di Piazza Mercato, luogo simbolo della città. Il Sindaco Gaetano Manfredi e l’Assessore al Turismo Teresa Armato hanno ribadito la volontà dell’amministrazione di restituire alla piazza la sua vocazione naturale: il mercato, inteso come spazio di scambio, socialità e identità storica”.

“Grande successo anche – si sottolinea – per le iniziative culturali che si sono svolte presso la chiesa di Sant’Eligio, grazie al parroco don Alessandro Overa, dove si sono tenute visite teatralizzate dedicate alla storia del Santo e di Masaniello, eroe simbolo della piazza. Le visite hanno fatto registrare oltre mille presenze, confermando il forte interesse del pubblico per la storia e le radici del territorio”.

A commentare l’evento è il presidente dell’associazione Asso.Gio.Ca. e vice presidente del Forum Mercato Orefici, Gianfranco Wurzburger, “che ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione della manifestazione”: “Desidero ringraziare di cuore tutti i volontari dell’associazione che, con impegno, passione e spirito di servizio, hanno reso possibile questo grande evento.

La Fiera della Befana in Piazza Mercato non è stata solo una festa, ma un segnale forte di speranza e di rinascita per un territorio complesso e spesso dimenticato. Crediamo fermamente che iniziative come questa possano rappresentare un punto di partenza concreto per il rilancio sociale, culturale ed economico della piazza. Obiettivo principale è la realizzazione di una fiera permanente grazie alla fattiva collaborazione tra Comune di Napoli e rete territoriale “.

La Festa della Befana in Piazza Mercato “si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, ponendo le basi per una nuova stagione di eventi e progettualità dedicate a uno dei luoghi più storici e antichi della città”, conclude la nota.