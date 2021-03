Festa del Papà 2021: ecco cinque citazioni per fare gli auguri

Festa del Papà 2021: dalla letteratura alla musica ecco alcune celebri citazioni per fare gli auguri ai papà nella giornata del 19 marzo.

Come purtroppo accaduto per tutte le festività dell’ultimo anno, anche la Festa del Papà non fa eccezione, visto che questo venerdì 19 marzo 2021 (giorno di San Giuseppe) arriva ancora una volta in zona rossa.

Un pensiero speciale va a quei padri deceduti a causa del Covid 19 o per qualsiasi altro motivo, per i quali i propri figli avranno certamente un pensiero speciale.

Chi vive con il proprio padre potrà fargli gli auguri da vicino, a cominciare dalla classica “letterina” scritta con tanto amore dai più piccoli.

Mentre chi non vive più con i propri genitori, sarà costretto a telefonate, messaggi sui social e soprattutto a quelle videochiamate che ormai vanno tanto di moda.

Festa del Papà 2021: ecco alcune meravigliose citazioni (dalla letteratura alla musica)

Sta di fatto che, in questa maledetta epoca di Covid 19 e di smart working, “vengono in soccorso” ancora una volta i social network, con le immancabili citazioni per gli auguri, dalla letteratura alla musica. Eccone cinque.

“La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli” (Democrito);

“Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita (Ama H. Vanniarachchy)”;

“È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino (Susan Gale)”;

“Credo che un genitore debba cercare di proporre al figlio la parte migliore di sé: non solo, ma debba cercare di viverla, perché non si può offrire soltanto un modello, ma anche un esempio” (Piero Angela);

“Il destino del genitore è quello: dire le cose e poi aspettare e soffrire finché lui farà quello che ritiene giusto. Tu ci devi essere quando lui ha bisogno, ci devi essere e basta. La vita è sua e deve viverla come vuole” (Vasco Rossi).