Fatal viola: la Fiorentina vince 3-2 e affonda il Calcio Napoli

Una ottima Fiorentina vince a Napoli spegnendo i sogni scudetto degli azzurri di Spalletti e di tanti tifosi che ci hanno creduto.

Quinta sconfitta in casa su sei in totale sono un indizio molto chiaro sul perchè e come il Calcio Napoli ha buttato tra le mura amiche un campionato, o, almeno, sembra averlo fatto.

Italiano attira il Calcio Napoli nella propria metà campo e lo punisce con verticalizzazioni rapide che mandano in tilt il centrocampo e la retroguarda partenopea. Nonostante la grande spinta del Maradona, i ragazzi di Spalletti che pur iniziano bene la partita, hanno il demerito di non realizzare il vantaggio nei primi venti minuti.

Dopo il primo vantaggio di Gonzalez (al suo primo gol in trasferta) gli azzurri non riescono più a produrre un gioco limpido lasciando la solo Osimhen, braccato da da un ottimo Igor, le frecce per colpire. Troppo poco per impensierire una squadra che fa del collettivo la sua arma migliore.

Nella ripresa Spalletti si gioca il tutto per tutto schierando prima Lozano al posto di Politano e poi Mertens per FAbian Ruiz. Il belga ci mette anima e cuore e perviene al pareggio con un tiro dal limite a fil di palo.

Potrebbe essere la svolta ma la foga di passare in vantaggio fa perdere le coordinate in difesa e prima Ikone e poi Cabral mettono il risultato al sicuro. Inutile il gol di Osimhen.

Una sconfitta pesantissima ed inaspettata: una sconfitta che vede di nuovo i sogni scudetto crollare contro la Fiorentina così come nel 2018; una sconfittra che non chioude i giochi ma che allontana maledettamente non solo dal primo posto ma anche dalle certezze che questa squadra aveva creato nelle partite precedenti.

Tra gli azzurri bene Insigne e Mertens. Disciplinato Zanoli e buona ma senza sussulti la regia di Lobotka. Non pervenuti Zielinski, Fabian ruiz, Politano. Male anche i due centrali che con i tre gol presi perdono per la prima volta in stagione la vetta simbolica dei gol subiti.

Ora è l’Inter che ne ha presi di meno. E’ proprio la difesa che va sotto i riflettori dopo l’ennesima partita senza gol subiti.

Testa alta e schiena dritta, ne mancano ancora 6. Si ricomincia lunedì di Pasqua contro la Roma al Maradona.