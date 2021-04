Fast & Furious 9: ecco il nuovo trailer [VIDEO]

Fast & Furious 9, anticipazioni. Dopo i numerosi rinvii, il 25 giugno uscirà il nono film della saga: ecco il nuovo trailer.

- Advertisement -

Fast & Furious 9, dopo tanti rinvii causati dalla pandemia, è pronto a debuttare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Si perchè è stato annunciato che il film uscirà esclusivamente nelle sale.

Nessuna versione online, come fatto nell’ultimo anno per i tanti film usciti. Inoltre, Universal Picture Italia ha confermato che la stessa pratica avverrà nel nostro paese, quindi tutti pronti il 25 giugno per la prima.

Nel cast di Fast & Furious 9, oltre al protagonista Vin Diesel, troviamo Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Michael Rooker, Hellen Mirren e John Cena, che interpreta il perfido fratello di Vin Diesel.

La trama vede Dominic Toretto godersi la sua pacifica vita insieme a Letty e al figlio Brian. La pace però dura poco: Jakob, fratello di Dom, torna per vendicarsi del passato. Per salvare coloro che ama, Dom è costretto a richiamare la banda per fermare un complotto mondiale.

Ecco il trailer del film: