Fast And Furious 10: Jason Momoa si aggiunge al cast

Fast And Furious 10, anticipazioni. La produzione annuncia ufficialmente che Jason Momoa entra a far parte del cast.

Arrivano le prime anticipazioni di Fast And Furious 10, nuovo capitolo della saga cinematografica con protagonista Vin Diesel. La produzione ha infatti annunciato, tramite i propri canali social, l’arrivo di un nuovo attore che si aggiunge al cast.

Stiamo parlando di Jason Momoa, famoso per aver partecipato alla celebre serie tv Il Trono di Spade, nei panni di Khal Drogo, l’Acquaman dell’universo cinematografico della DC e nel film campione d’incassi Dune.

L’annuncio non specifica il ruolo che Jason ricoprirà nel penultimo, secondo il regista Justin Lin, film della saga automobilista più famosa del mondo, ma sapremo presto di più, dato che i lavori sono già iniziati e il film dovrebbe uscire nel 2023.

Se non ci saranno problematiche con i contagi da covid, si prevede che entro la fine dell’anno riusciremo ad avere anche il primo trailer del film, su cui, come dicevamo, aleggia ancora uno spesso alone di mistero.

