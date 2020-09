Fare trading attraverso piattaforme autorizzate

Avere un’idea chiara di quali sono gli obiettivi di trading e quali servizi di base si cercano tra quelli messi a disposizione dai broker online è il primo passo verso la scelta della piattaforma ideale.

Fatto questo si riducono un po’ le opzioni di scelta.

In seguito, mentre alcune caratteristiche sono opzionali, ce ne sono alcune di cui non si può fare a meno.

Alcuni trader hanno bisogno di determinati servizi basilari, altri vanno alla ricerca di funzioni più specifiche e avanzate.

C’è però un tipo di broker che chiunque vorrebbe avere a disposizione per le sue operazioni di investimento: quelli che offrono piattaforme legali di trading online .

Di norma le autorizzazioni passano attraverso il controllo delle autorità competenti: CySec e Consob.

Sarebbe opportuno controllare che la piattaforma prescelta sia autorizzata e regolamentata per non correre rischi troppo onerosi e alquanto fastidiosi.

La rete offre una tale gamma di opzioni che il controllo di queste necessità di base diventa un ottima maniera per restringere il campo d’interesse.

Evitare le truffe

Un modo per stare lontano da eventuali malintenzionati è capire in che modo il broker tratta e educa i suoi clienti.

Una piattaforma di trading intuitiva e semplice è fondamentale per essere utilizzata agevolmente sia dagli esperti che dai principianti.

Mettersi nei panni di un principiante, inoltre, è sempre una buona chance per comprendere se lo scopo del broker è quello di lavorare onestamente ed in collaborazione con il trader.

Per esempio si potrebbe dare un’occhiata alle offerte educative presenti sulla piattaforma e provare ad utilizzare la funzione di ricerca.

Un nuovo investitore, deve assolutamente essere messo nella condizione di cercare termini sconosciuti e deve poter trovare consigli su come interpretare i dati. Soprattutto, chiunque deve poter trovare risposta nel caso ci fosse una questione su cui ci si interroga.

Per questo è bene fare una prova di ricerca per rendersi conto di quanto e come si riesce a trovare le informazioni di cui si necessita.

La qualità si trova molto spesso in fattori come: rapidità ed efficienza nella “risposta”.

Qualsiasi risorsa educativa si rivela inutile se non si riesce ad accedervi facilmente. Un buon broker, infatti, come un buon sito web, dovrebbe fornire:

una vasta scelta di strumenti educativi

i mezzi per assicurarsi che il trader sia in grado di trovare rapidamente e facilmente le informazioni di cui ha bisogno

funzioni per uno stile di apprendimento basilare

Quindi, prima di immergersi nell’utilizzo di una piattaforma e nei dettagli di specifiche risorse educative, si dovrebbe attendere e accertarsi che lo scopo del broker sia quello di supportare davvero gli investitori.

Obiettivi e consigli

Nel caso in cui la scelta di fare trading riguardi la possibilità di integrare il reddito regolare, è importante assicurarsi della facilità con cui è possibile spostare il capitale dentro o fuori dal conto di intermediazione.

La prudenza non è mai troppa. Sicuramente non si rivelerà una perdita di tempo andare a guardare i termini di deposito, prelievo e regolamento dei fondi di qualsiasi broker si stia prendendo in considerazione.

Le domande per le quali cercare questo tipo di risposte sono:

quanto tempo è necessario per la liquidazione dei fondi depositati

in che modo è possibile depositare il denaro e spostarlo dal conto di intermediazione

quali commissioni sono associate al deposito e alla liquidazione

La maggior parte dei broker online non addebitano commissioni sul deposito di capitali.

Si potrebbe pensare anche alla possibilità di lasciare i fondi in un conto bancario diverso in modo da essere trasferiti con più facilità nel caso in cui fosse necessario aumentare la somma sul conto per gli investimenti.