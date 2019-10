Zeudi Di Palma vince Ragazza We Can Dance. Ludovica Nasti riceve il premio 'Napoli We Can... La Napoli che vale'

Grande successo per la serata finale del concorso Ragazza We Can Dance che si è svolta presso il Teatro Mediterraneo. Consegnati il premio ‘Napoli We Can… La Napoli che vale’ a personaggi famosi dello spettacolo e della cultura.

Al Teatro Mediterraneo presso la Mostra D’Oltremare, domenica 13 Ottobre 2019 si è svolta la finale della nona edizione del concorso di bellezza Ragazza We Can Dance ideato e curato da Dino e Stefano Piacenti. Zeudi Di Palma è stata eletta reginetta del concorso che si è svolto in tour itinerante con varie tappe organizzate nei luoghi più belli della nostra regione. In tutto sono state oltre 300 ragazze di talento che hanno partecipato in questa edizione di mettersi in gioco inseguendo il sogno di diventare showgirl. Al secondo posto si è classificata Alessia Todisco.

Le tappe della manifestazione, iniziata nel mese di Maggio, sono state ospitate da Villa Diamante, MSC Bellissima, MSC Fantasia, Anema e Core (Capri), C.C. Neapoli, We Trade Royal Led, Carinaro (Ce), Officine Ottiche Group (Caserta), Officina Napoletana (Giugliano in Campania).

L’omonimo format televisivo “We Can Dance” , ha seguito, passo dopo passo le partecipanti in tutte le tappe documentandone i progressi e il percorso verso il mondo dello spettacolo.

La vincitrice ha ricevuto la coroncina da Dalila De Marco, vincitrice dell’edizione 2018. Zeudi Di Palma ha vinto un contratto di collaborazione con l’azienda “Wcd Media Group”, una crociera per due persone offerta da MSC Crociere, un TV color offerto da Euronics gruppo Tufano, un Outfit offerto dal Brand Akè, una Privilege card, offerta da Prezioso Casa, un gioiello creato in esclusiva dal maestro orafo Gerardo Sacco.

Nel corso della serata, presentata da Dino Piacenti, sono stati assegnati i premi “Napoli We Can… la Napoli che vale”. I riconoscimenti sono stati consegnati a personaggi famosi dello spettacolo e della cultura partenopei che si sono distinti in Italia e all’estero nel campo dell’arte, della musica, della cultura, del cinema, per l’impegno profuso nella valorizzazione della nostra città.

Il premio è stato realizzato dal grande scultore napoletano Lello Esposito ed è stato consegnato a: Sal Da Vinci, Valentina Stella, I Ditelo Voi, Arteteca, Andrea Sannino, Gianluigi e Guido Lembo, Marco Maddaloni, Nando Mormone, Gerardo Sacco e Maurizio De Giovanni.

Sorpresa inaspettata della serata la presenza della piccola Ludovica Nasti, protagonista nel ruolo di Lila nella serie tv L’Amica Geniale e oggi nel cast di Un Posto al Sole nel ruolo di Mia la sorellina scugnizza e ribelle di Alex.