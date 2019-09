Ragazza We Can Dance: Il programma della sesta tappa in attesa della finale

Ragazza We Can Dance: Prossimo appuntamento sabato 14 Settembre nella straordinaria location di We Trader Royal Led.

Riprende il tour del concorso Ragazza We Can Dance. Dopo la pausa estive le ragazze sono pronte per le ultime sfilate che saranno decisive per la finale che si svolgerà il 13 ottobre presso il Teatro Mediterraneo – Mostra d’Oltremare.

Dopo le tappe estive di Napoli a Villa Diamante, a bordo della nuova nave MSC Bellissima, nella taverna più’ famosa al mondo l’Anema e Core a Capri da Guido e Gianluigi Lembo, a bordo di un’altra nave MSC Fantasia, al C.C. Neapolis, la kermesse di bellezza ideata da Dino e Stefano Piacenti conferma il prossimo appuntamento per sabato 14 Settembre nella straordinaria location di We Trader Royal Led situato nel consorzio Impre.co a Carinaro in provincia di Caserta , leader nel campo delle luminarie natalizie.

Un’eccellenza campana nata dall’esperienza pluriennale nel campo delle importazioni delle materie prime e della produzione di soggetti stradali. Nell’occasione le ragazze partecipanti al concorso sfileranno per la prima volta in un mondo incantato di milioni di luci. Per la sesta tappa è prevista la partecipazione del duo Sex and The Sud da Made in Sud, e Radice artista napoletano reduce da X-Factor.

Insomma una serata all’insegna della moda e delle bellezze, ragazze elegantissime sfileranno abiti del brand femminile AKE’ che segue da 3 anni il concorso, Superga Whacths azienda leader di orologi per bambini, uomo e donna.

Tra gli accessori le ragazze indosseranno gli occhiali da sole di Officine Ottiche Group. La finalissima del concorso si terrà Domenica 13 Ottobre 2019 nella straordinaria location del Teatro Mediterraneo – Mostra d’Oltremare Napoli.

La vincitrice del concorso sarà premiata con un contratto di collaborazione con “WCD Event” per un anno, con una crociera Msc per 2 persone nel Mediterraneo, un Outfit completo dell’azienda di abbigliamento femminile nazionale AKE’, con un prezioso gioiello realizzato e personalizzato dal grande maestro orafo Gerardo Sacco, con un Tv color ultima generazione offerto da Euronics Gruppo Tufano, e con un buono per l’acquisto di un arredamento offerto da Prezioso Casa.

Date e location delle prossime tappe