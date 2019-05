Ragazza We Can Dance, ecco il programma degli eventi estivi

La nona edizione di Ragazza We Can Dance promette tante novità e un programma fitto di impegni e ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura.

E’ partito ufficialmente il concorso Ragazza We Can Dance con la presentazione ufficiale in conferenza stampa nella straordinaria cornice della terrazza di Villa Diamante in Via Manzoni a Napoli.

La nona edizione promette tante novità e un programma fitto di impegni e ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. Sulla terrazza panoramica della location sono state presentate le bellissime ragazze che parteciperanno alle selezioni del concorso che si svolgerà in tappe presso strutture che ospiteranno la manifestazione.

Gli invitati sono stati accolti con grande ospitalità ed è stato loro offerto un delizioso Happy Hour & Finger Food.

Ragazza We Can Dance è la kermesse di bellezza, rivolta a ragazze di talento con tanta voglia di mettersi in gioco, anche quest’anno saranno selezionati nuovi volti per il mondo dello spettacolo.

L’evento è ideato da Stefano e Dino Piacenti e si svilupperà attraverso un nuovo tour estivo organizzato in varie tappe durante le quali le partecipanti avranno modo di mostrare capacità ed estro inseguendo il sogno di diventare showgirl.

Ragazza We Can Dance è affiancata da vari partner: MSC Crociere, Akè, Brent, Impero Couture, Prezioso Casa, Euronics Gruppo Tufano, We Trade Royal Led, Nausicaa, Gbrelax, Biscottificio Pezzullo, Officine Ottiche Group, Smeraglia Luxury Clinic, Officina Napoletana, Superga Watches, Sintesi Ciro Florio, Aletta Stands, Party Music World, Wcd Communication, Wcd Magazine, Go Food. Media Sponsor: Quotidiano il Roma, Radio Marte, Radio Marte 2.

Alla conferenza sono intervenuti: Franco Pepe (Pepe in Grani) Luigi Auletta, Francesco Spinosa, Perruno Raffaella, Angelo Di Gennaro, Gianluca Capozzi, DJ Rosario The Prince Laudando, Rita Borrelli, Milena Setola, Bruno Nardelli, Alessandro Bello, Massimiliano Guerriero, Claudia Palermo, Rossella Giaquinto, Sonia Crisci, Dalila De Marco, Antonio Petrazzuolo, Gaetano Ambrosca, Gigio Rosa, Maria Carillo, Federica Ciccarelli, Gianni Maddaloni, Francesco Manco, Ciro Cafarelli, Raffaele Cataneo, Marco Guida e tanti altri.

Programma dei prossimi eventi Ragazza We Can Dance

Lunedì 10 Giugno 2019 sulla nave MSC CROCIERE BELLISSIMA alla stazione marittima di Napoli dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Mercoledì 19 Giugno presso Villa Diamante in Via Manzoni

Domenica 7 Luglio 2019 a Capri alla Taverna più’ famosa al mondo “ANEMA E CORE”

Giovedi 11 Luglio 2019 a bordo della nave MSC CROCIERE FANTASIA Stazione marittima Napoli dalle ore 13.00

Domenica 14 Luglio 2019 presso il Centro Commerciale NEAPOLIS in Via Argine.

La vincitrice del concorso, la cui finale si terrà Domenica 13 Ottobre 2019 nello scenario del Teatro Mediterraneo della Mostra D’Oltremare Napoli, sarà premiata con un contratto di collaborazione con “WCD EVENT” per un anno, una crociera MSC Crociere per 2 persone nel mediterraneo, un outfit completo dell’azienda AKE’, un prezioso gioiello realizzato e personalizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco, un TV color ultima generazione offerto da Euronics Gruppo Tufano, un buono per l’acquisto di un arredamento offerto da Prezioso Casa.

Le iscrizioni al concorso sono GRATUITE. Per partecipare, mandare una email all’indirizzo di posta elettronica stefanopiacenti@wecandance.com oppure telefonare allo 081.58.65.668.

Ragazze la carovana e’ prontissima, mancate solo voi!!