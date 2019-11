Palermo ospiterà la seconda edizione di BAM, ecco i dettagli e le informazioni utili

Palermo ospita la seconda edizione di BAM l’evento di festival musicali, arti visive e appuntamenti teatrali dedicati a tutti i popoli che si affacciano sul mare Mediterraneo.

Palermo torna ad essere un centro d’arte attrattivo non solo per l’Italia, ma in generale per tutti i turisti europei, grazie al BAM (Biennale Arcipelago Mediterraneo) giunto alla sua seconda edizione.

La manifestazione itinerante, dopo il grande successo del 2017 sotto la direzione artistica di Andrea Cusumano, fa tappa nuovamente nel capoluogo siciliano ad un anno di distanza da Manifesta 12. L’evento sarà caratterizzato da festival musicali, arti visive e appuntamenti teatrali dedicati a tutti i popoli che si affacciano sul mare Mediterraneo e che quindi hanno molti interessi in comune.

Palermo nel 2018 è stata nominata Capitale Italiana della Cultura e vuole continuare a ricoprire un ruolo di primaria importanza sul palcoscenico internazionale dedicato all’arte ed alla cultura.

La città palermitana custodisce tesori artistici, culturali e naturali di inestimabile valore e bellezza. Il Palazzo dei Normanni, la Cattedrale di Monreale, la spiaggia di Mondello, le Catacombe dei Cappuccini, i Quattro Canti, i mercati della Vucciria e di Ballarò sono solo alcune delle imperdibili bellezze di Palermo.

Non bisogna certo dimenticare le prelibatezze culinarie siciliane come il cannolo, la cassata, gli arancini ecc. che rendono ancora più gustoso ed appetibile un viaggio nella città.

Visitare il BAM è quindi un’ottima occasione per ammirare le numerose attrattive artistiche disseminate in ogni angolo di Palermo. Chi parte ad esempio dalla Campania, o dalle altre regioni limitrofe, può approfittare delle numerose promozioni per i traghetti da Napoli e Palermo offerte da Moby, player di riferimento per le tratte marittime tra i capoluoghi di Campania e Sicilia.

Il tema principale di BAM è ÜberMauer, cioè una riflessione attenta su una tematica importante come l’integrazione tra i popoli. L’innalzamento di muri, e barriere fisiche e concettuali sta caratterizzando non solo il Sud Europa ed in particolare l’Italia, ma in generale tutto il mondo.

Sono quindi in programma eventi e manifestazioni per capire perché stanno nascendo questi limiti tra i popoli e qual è il modo migliore per superarli e favorire una più pacifica convivenza ed una maggiore accettazione dell’altro.

L’organizzazione sarà affidata alla Fondazione Merz ed alla European Alternatives che ha già dato vita nel 2007 a Londra al Transeuropa Festival. La kermesse sarà caratterizzata da spettacoli musicali e teatrali, arti visive e diversi momenti di incontro e di aggregazione fino all’8 dicembre.

Palermo sarà un museo a cielo aperto, un vero “melting pot” di razze e di idee per riflettere sui principali temi della contemporaneità.

Le opere di importanti artisti come Alfredo Jaar, Damiàn Ortega, Michal Rovner, Claire Fontaine ed altri ancora insieme alle numerose installazioni presso il centro storico saranno visibili al Teatro Garibaldi, al Teatro Bellini, al Convento della Magione, alla Sala sopra le Mura dello Spasimocon, alla chiesa dei SS. Euno e Giuliano ed in molte altre location in città.