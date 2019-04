Ospedale delle Bambole di Napoli: eventi e laboratori per bambini

L’Ospedale delle bambole di Napoli organizza eventi e laboratori dedicati a tutti i bambini nella sua nuova location. Il programma completo con date e orari.

L’Ospedale delle bambole di Napoli, realtà storica e culturale, sostenitore della ricerca e dell’innovazione, ha sempre mostrato un grande interesse per la scienza.

Per tale motivo la sua nuova location di circa 140 mq apre le porte alla chimica, insegnandola ai bambini in modo creativo e progressivo.

Pozioni e Nozioni: laboratorio di chimica per bambini da 6 a 12 anni. Crea dei materiali fai da te attraverso fenomeni fisico-chimici.

Laboratorio di Laurence Humier

Laurence Humier, ingegnere belga di formazione, trasferita a Napoli per sempre. Conduce una ricerca con chimici sui materiali Do-It-Yourself – fai da te.

Nel corso degli ultimi anni ha tenuto laboratori creativi per dimostrare il potenziale legame tra la chimica in cucina e la scienza dei materiali in diversi musei ed eventi tra cui: Cité de la Science et de l’Industrie di Parigi, Maker Faire a Roma e New York, Festival della Scienza di di Losanna, Triennale Design Museum di Milano e Smithsonian Cooper-Hewitt Museum di New York.

Ha pubblicato un ebook Cooking Material. La gastronomia molecolare permetterà di scoprire nuovi materiali? con il patrocinio della Triennale Design Museum di Milano e il Ministero della Cultura belga.

Parte delle sua ricerca è dedicata ai bambini. Con uno strumento educativo l’Alchemist Matter kit, Laurence Humier insegna come la scienza può essere utile nel gioco e nella vita di un bambino.

Sabato 6 Aprile alle ore 16, nel cortile, si terrà la presentazione dimostrativa dei laboratori Pozioni e Nozioni a cura di Laurence Humier.

Di seguito, Domenica 7, sabato 13, sabato 27 Aprile e sabato 4 Maggio, dalle 16 alle 17:30, I quattro laboratori presentati, faranno sì che i più piccoli, grazie al gioco, dimostreranno il potenziale legame tra la chimica in cucina e la scienza dei materiali.

L’Ospedale delle Bambole di Napoli sostiene il lavoro di Laurence Humier per far toccare in maniera trasversale e accattivante la fantasia in diversi ambiti disciplinari.

4 LABORATORI DIVERSI IN 4 APPUNTAMENTI

DOMENICA 7 APRILE ORE 16:00 Un ingrediente è un materiale!

(Versa una goccia di liquido su un materiale. “Crea un ritratto!”)

SABATO 13 APRILE ORE 16:00 Sciogli le macchie!

(Togliere una macchia con la stessa velocità con cui la si fa, per un apprendista chimico è un problema elementare!)

SABATO 27 APRILE ORE 16:00 “Arreda la casa del tuo pesciolino rosso!” Su o Giù!

(Con uno stampo fai da te e una miscela da scoprire insieme, crea degli oggetti composti da un unico materiale in grado di galleggiare nell’acqua o annegare come un Titanic!)

SABATO 4 MAGGIO ORE 16:00 Dai corrente!

(Crea una città vulcanica illuminata, applicando un potenziale elettrico a vari materiali bagnati di una soluzione ionica.)

Informazioni sull’evento:

Costi: (contributo associativo)

La partecipazione ad un solo laboratorio ha un costo singolo di 20 € a bambino

La partecipazione a tutti e 4 i laboratori ha un costo totale di 50 € a bambino

La partecipazione a 2/3 laboratori ha un costo singolo di 15 € a bambino

(biglietti acquistabili anche presso l’Ospedale delle bambole)

*Sconto famiglia: per il 2° e 3° fratelli (per un solo laboratorio)

(Due fratelli) 35 € (anzicchè 40 €)

(Tre fratelli) 40 € (anzicchè 60 €)

Sconto famiglia: per il 2° e 3° fratelli (per 4 laboratori)

(Due fratelli) 80 € (anzicchè 100 €)

(Tre fratelli) 120 € (anzicchè 150 €)

Sconto famiglia: per il 2° e 3° fratelli (per 2/3 laboratori)

(Due/Tre fratelli) 12 € (anzicchè 15 €)

Per informazioni e prenotazioni: 081/18639797

Informazione generale sul progetto: https://www.laurencehumier.com

Ospedale delle bambole – Scuderie di Palazzo Marigliano – via San Biagio dei Librai, 39 80138 Napoli – www.ospedaledellebambole.com

foto Michele Silvestro