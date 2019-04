I Bastardi di Pizzofalcone Day, Maurizio De Giovanni ospite al Comicon Napoli

I bastardi di Pizzofalcone Day Maurizio De Giovanni sarà ospite al Comicon Napoli 2019. La Rai ha già annunciato l’arrivo di una terza stagione.

di Piero Lombardi – In occasione de I bastardi di Pizzofalcone Day Maurizio De Giovanni sarà ospite al Comicon Napoli 2019 grazie a Sergio Bonelli Editore.

De Giovanni è nato a Napoli nel 1958, dove attualmente vive e lavora. Nel 2005 partecipa a un concorso per giallisti emergenti con il racconto intitolato I vivi e i morti, che darà vita al commissario Ricciardi, personaggio che ha reso celebre l’autore.

Nel 2007 viene pubblicato il primo libro del commissario Riccardi: Il senso del dolore. L’inverno del commissario Riccardi, cui seguono: La condanna del sangue. La primavera del commissario Riccardi, Il posto di ognuno. L’estate del commissario Ricciardi e infine Il giorno dei morti. L’autunno del commissario Ricciardi.

Negli anni successivi Maurizio de Giovanni pubblica “Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi”.

Nel 2012 dà vita alla serie de I Bastardi di Pizzofalcone, dapprima con Il metodo del coccodrillo, in cui per la prima volta compare il protagonista, l’ispettore Lojacono e successivamente con I Bastardi di Pizzofalcone, edito da Einaudi Stile Libero.

L’opera è ispirata a 87° Distretto di Ed McBain e racconta le vicende della squadra dell’ispettore Lojacono, fatta di uomini e donne “scartati” da altri uffici e ricollocati tra gli agenti di Pizzofalcone, lo stesso Lojacono infatti è stato ingiustamente allontanato dalla sua terra natia, la Sicilia, per indagare sulla scomparsa di una nota benefattrice.

Negli anni a venire De Giovanni continua la serie con “Buio per i Bastardi di Pizzofalcone”, “Gelo per i Bastardi di Pizzofalcone” ,“ Cuccioli per i bastardi di Pizzofalcone” e “Pane per i bastardi di Pizzofalcone”.

Nel 2017 i personaggi di Maurizio De Giovanni approdano sul piccolo schermo con la serie televisiva italiana “I bastardi di Pizzofalcone”, diretta da Carlo Carlei e in onda dal 9 Gennaio. La seconda stagione della serie è andata in onda a Novembre e la Rai ha già annunciato l’arrivo di una terza stagione.