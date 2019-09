Figli di un Re minore: 5000 persone all’Arena Flegrea per il debutto di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. Sul palco anche Lorenzo Insigne. I due napoletani si esibiranno anche stasera e domani.

L’amore dei fan per Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo è stato più forte anche del rinvio di Figli di un Re minore. I loro concerti (originariamente previsti a giugno e poi rinviati per una lite, poi chiarita, tra i due artisti napoletani) hanno invece visto il debutto all’Arena Flegrea nella serata di ieri, venerdì 20 settembre.

Come riportato da “Il Mattino”, il concerto è stato un trionfo, con 5000 persone in platea che hanno ascoltato ben 61 canzoni dei due artisti, tra quelle inseguite interamente e un lungo medley.

Oltre tre ore di show dei due, la cui ironia è da sempre nota al grande pubblico (non sono mancate le gag sulla lite che ha fatto rimandare l’evento oppure l’esibizione congiunta con una parrucca che ricordava lo storico caschetto biondo di Nino).

La serata è terminata con “Napule” di Gigi e soprattutto con Il ragazzo della curva B di Nino. A quel punto i due artisti, grandi tifosi del Calcio Napoli, hanno anche indossato la maglia azzurra, venendo raggiunti sul palco da Lorenzo Insigne (capitano della squadra partenopea).

Una serata dalle grandi emozioni, nella quale non è mancato un intenso omaggio a Mario Merola sulle note di “Cient’anne”. Si replica stasera e domani, per uno spettacolo che si preannuncia di grande successo sia per il bis che per il tris.

Foto: pagina Instagram Lorenzo Insigne