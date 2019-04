Eventi a Napoli: ecco i principali appuntamenti di sabato 27 e domenica 28 aprile (tra cui spiccano l’apertura straordinaria del Museo del Tesoro di San Gennaro e il Comicon).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 27 a domenica 28 aprile, nel bel mezzo del ponte che terminerà col Primo Maggio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Sabato 27 aprile, Museo del Tesoro di San Gennaro: apertura straordinaria con visita guidata

Sabato 27 aprile (ore 18.30) apertura straordinaria, con visita guidata, del Museo del Tesoro di San Gennaro e alle sagrestie. Oltre alla novità della visita serale, c’è quella della mostra in esposizione dei gioielli de “Il Tesoro di Napoli, I Capolavori del Museo di San Gennaro per Napoli”. Una mostra che torna a Napoli dopo un anno di straordinari successi a Roma, Parigi e in Brasile. La mostra espone i suoi gioielli più rari: la splendida Mitra gemmata con 3694 pietre preziose, la leggendaria collana realizzata in 250 anni con le donazioni di regnanti di tutta Europa, la croce in smeraldi e diamanti donata da re Umberto I, il calice in oro e pietre preziose donato da re Ferdinando IV e la pisside gemmata donata da re Ferdinando II, finalmente esposti insieme agli altri capolavori del Museo.

Dopo la visita guidata al museo, i partecipanti si sposteranno nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, eccezionalmente visitabile di notte nonostante la chiusura al pubblico della Cattedrale. Il ticket è di 15 euro per gli adulti; 12 per i bambini dai 7 ai 12 anni.

Sabato 27 aprile, Museo del Sottosuolo: ecco il Concerto Tibetano

Nella suggestiva cornice del museo del Sottosuolo di Napoli (piazza Cavour 34, ore 20, costo 15 euro) si potranno ascoltare le vibrazioni di strumenti ancestrali, che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale dell’anima tra miti e rituali, alchimia e tradizioni. La particolare acustica del sottosuolo trasmetterà la sensazione di un’esperienza al di fuori del tempo, viaggiando sul suono di campane di cristallo di quarzo, campanelli di argento e gong di titanio, in una dimensione sconosciuta di sogno e visioni, condotti da Antonella Notturno – International Advanced Gong, Singing Bowls & Tuning Fork Master.

Domenica 28 aprile, piazza Plebiscito: apertura di Palazzo Salerno

Domenica mattina apertura esclusiva del Palazzo Salerno in piazza del Plebiscito, in cui sarà possibile visitare il palazzo settecentesco dimora di Leopoldo di Borbone, tra dipinti di Salvator Rosa ed altri provenienti dalla Reggia di Caserta e da Capodimonte. Si potranno inoltre vedere i salotti, canapè, le sete di San Leucio, gli stucchi neoclassici e i giardini pensili.

Tutto questo senza dimenticare altri grandi eventi, come le mostre su Canova al Mann e su Caravaggio a Capodimonte, per finire con la 21ma edizione del Comicon alla Mostra d’Oltremare (che sta avendo come sempre un grandissimo successo).