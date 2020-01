Dino e Stefano Piacenti presentano il calendario di Ragazza We Can Dance 2020

Stasera sarà presentato il calendario “Ragazza We Can Dance 2020”. Dodici giovanissime modelle indossano abiti a tema “American College”.

Stasera mercoledì 29 gennaio Dino e Stefano Piacenti presentano a Villa Diamante (via Manzoni – Napoli) il calendario Ragazza We Can Dance 2020. Per tutti gli invitati è previsto un apericena, finger food, free bar.

Le protagoniste del calendario, che sarà distribuito gratuitamente, sono le prime dodici ragazze che si sono classificate alla finalissima della nona edizione del concorso Ragazza We Can Dance.

Ecco i nomi delle giovanissime modelle:

Zeudi Di Palma (vincitrice del concorso 2019 Ragazza We Can Dance),

Federica Chiantone

Giada Salzano

Giulia Accardo

Dolciame Marianna

Maria Antonietta Notaro

Federica Gioiello

Ida Pina Corvino

Francesca Fucci

Victoria Zarsky

Alessia Todisco

“Per il calendario Ragazza We Can Dance 2020, abbiamo scelto il tema ”AMERICAN COLLEGE!” – dichiara con entusiasmo Dino Piacenti. – “Per realizzare il lavoro con precisione, sono stati sviluppati tre moodboard rispettando il tema principale che trattano di style, make-up e location. Tutte le partecipanti – conclude Piacenti – indossano abiti che rispettano il look richiesto dal tema”.

Sono state utilizzate gonne a pieghe a tinta unita e scozzese, camice, giacche e divise da cheerleader con rispettivi accessori. La scelta del mood nasce dall’idea di dissociarsi dal prototipo di calendario che sfrutta l’immagine femminile con fotografie troppo glamour cercando, attraverso quest’idea, di restituire la semplicità alle ragazze di una certa età che spesso, complice anche l’utilizzo sbagliato dei social, viene proiettata direttamente all’eta’ adulta.

Infatti anche per il make-up è stato scelto un trucco “nude” per valorizzare i lineamenti delle giovanissime modelle. Per i capelli sono state alternate code di cavallo o sciolti ma sempre rispettando un aspetto naturale.

La scelta della location Villa Diamante in Via Manzoni è stata orientata dalla necessità di riprodurre quelli che sono gli ambienti di un collage americano, quindi dal cortile fino alla sala della festa di fine anno.

Le foto del calendario sono state scattate da Pietro Cortese; Hairstylist & Make up artist, Ciro Florio Staff & Profumi di Valentina. Realizzazione grafica WCD COMMUNICATION. Hanno aderito all’iniziativa i partners Superga Watches, Smeraglia Luxury Clinic, Sintesi Ciro Florio.

Gli ospiti della serata sono Angelo Di Gennaro, Monica Sarnelli, Pasquale Palma.

Da ricordare quest’anno il concorso Ragazza We Can Dance festeggia il decimo anno, con tante novità, e da Maggio fino alla finalissima di Ottobre 2020 la carovana delle bellezze ripartirà in tour nei siti più belli della regione Campania.

L’iscrizione al concorso è gratuita, basta mandare semplicemente foto è breve curriculum all’indirizzo di posta elettronica:

stefanopiacenti@wecandance.com oppure telefonare al numero 081.58.65.668