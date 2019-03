Comicon: Tom Cullen presenta la seconda stagione della serie tv Knightfall

Comicon: Tom Cullen domenica 28 aprile, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, presenterà la seconda stagione della serie tv di Knightfall.

Comicon annuncia il primo ospite della sezione Serie TV & Cinema del festival, in collaborazione con History (in esclusiva su Sky al canale 407): l’attore britannico Tom Cullen (Downton Abbey e Gunpowder) che, domenica 28 aprile, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, presenterà la seconda stagione di Knightfall, serie tv che racconta le imprese dei Cavalieri Templari, in onda da maggio, e racconterà al pubblico la sua carriera, dall’esperienza in Downton Abbey fino al thriller italiano Mine.

La serie in otto episodi, già nomination come migliore serie tv fantasy ai Saturn Awards 2018, continuerà a raccontare le imprese dei Cavalieri Templari, il più potente, ricco e misterioso ordine di monaci guerrieri del medioevo.

Sarà ancora il valoroso Landry, interpretato da Tom Cullen a guidarli nella lotta a difesa della cristianità tra intrighi di corte presso il re di Francia, Filippo, e gli interessi del Papato. Intenzionato a ingrandire il proprio regno e far valere le proprie prerogative nei confronti della Chiesa, il Re Filippo (Ed Stoppard) ha un conto aperto con i Templari e con lo stesso Landry, che è stato l’amante della moglie, la regina Giovanna di Navarra, uccisa nella prima stagione.

Nel cast ritornano anche Pádraic Delaney (The Wind That Shakes The Barley), che interpreta Gawain, Simon Merrells (Spartacus, Dominion) nelle vesti di Tancredi, un cavaliere coraggioso, costante e risolutivo e Julian Ovenden (Downton Abbey, Person of Interest, The Colony) nel ruolo di Guglielmo di Nogaret. Tra i nuovi arrivi nel cast va segnalato Mark Hamill, alias Luke Skywalker di Guerre Stellari, che interpreta Talus.

TOM CULLEN – BIOGRAFIA

Nato a Aberystwyth in Galles nel 1985, Tom Cullen frequentò il Royal Welsh College of Music and Drama per poi debuttare al cinema nel 2006 con Daddy’s Girl and Watch Me, con cui vinse rispettivamente BAFTA Cymru Award for Best Film and Best Short. Nel 2011 venne inserito nella lista “Stars of Tomorrow” redatta da Screen International.

Lo stesso anno recitò in Weekend, ottenendo numerosi premi tra cui Most Promising Newcomer al British Independent Film Awards (BIFA’s). Tom ha lavorato in Hundred Street al fianco di Idris Elba e Gemma Arterton, The Other Half con Tatiana Maslany e Mine insieme a Armie Hammer.

Da segnalare anche The Last Days on Mars con Liev Schreiber, Elias Koteas e Romola Garai, e Desert Dance con Freida Pinto.

Per quanto riguarda la tv, Cullen ha recitato in The Five, The Trials of Jimmy Rose con Ray Winstone, Black Mirror, World Without End e Gunpowder con Kit Harington e Liv Tyler. Inoltre ha ricoperto il ruolo di Lord Gillingham in Downton Abbey.

Quest’anno Cullen ha debuttato anche dietro la macchina da presa dirigendo il film Pink Wall, di cui è autore: gli interpreti sono Tatiana Maslany and Jay Duplass.