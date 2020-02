Carnevale a Edenlandia: sabato 22 febbraio il celebre parco di Fuorigrotta ospiterà la performance itinerante Tipi da spiaggia. Ingresso gratuito per grandi e piccini.

Per festeggiare il Carnevale a Edenlandia in modo divertente, sabato 22 febbraio, con doppia replica alle ore 16 e alle ore 17, al parco dei dievrtimenti la compagnia di artisti di strada Baracca dei Buffoni presenta Tipi da spiaggia, una performance itinerante e esilarante, in cui anche il pubblico sarà coinvolto.

Uno spettacolo dove sono protagonisti la musica, i colori e la comicità dei personaggi. Il divertimento, tra trampolieri, danza e clownerie, è garantito per tutti.

L’organizzazione dell’iniziativa è a cura di Mestieri del Palco e Edenlandia che continuano la nuova e proficua collaborazione, nata in occasione della prima edizione del Napoli Horror festival e proseguita poi con Halloween.

La ricerca del lido Baracca è il motivo scatenante che muove un’eccentrica famiglia ed un insolito bagnino nel lavoro della compagnia Baracca dei Buffoni. Una performance itinerante in stile cartoon in chiave comica e grottesca, dove la famiglia “Marino”, guidata dal brillante bagnino “Attilio”, si cimenta in un assurdo viaggio alla ricerca del lido Baracca. La musica sempre presente crea l’atmosfera di un’estate senza tempo e senza fine.

Un gioco teatrale, dove a più riprese, il pubblico si ritroverà in una grande festa, con un finale dove loro stessi diventeranno spiaggia o tipi da spiaggia. Ma alla fine la compagnia troverà il lido Baracca?!?!?

Ingresso libero per grandi e piccini.