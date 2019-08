Aperte le iscrizioni al ‘Workshop di fumetto’ che si terrà a Napoli il 16 novembre 2019

Si terrà a Napoli, il 16 novembre 2019, il workshop di fumetto organizzato dalla Phoenix Publishing, a cura del docente Gianluca Testaverde.

Si terrà a Napoli, il 16 novembre 2019, in una sede che sarà presto comunicata, il workshop di fumetto organizzato dalla Phoenix Publishing, a cura del docente Gianluca Testaverde.

Il fumetto affascina da sempre grandi e piccini.

A metà tra un libro e un film, il fumetto ha col tempo sviluppato una personalità autonoma forte, dando vita a personaggi iconici e amati dal pubblico.

Chi non conosce Dylan Dog, Spider-Man o Batman? Personaggi di carta, eroi che hanno tenuto vivi i sogni e l’immaginazione di varie generazioni e che hanno accompagnato il cammino di tanti appassionati lettori.

Il workshop intende offrire una panoramica a 360 gradi sul mondo del fumetto, ed è aperto a tutti, amanti del fumetto e non, o a chiunque voglia esprimersi professionalmente in questo settore.

Il corso ha l’intento di stimolare la creatività attraverso il processo produttivo di una tavola e incuriosire sul lavoro che si cela dietro la creazione di un albo.

Soprattutto si vuol dare la possibilità ai partecipanti di interagire con questa particolare realtà editoriale con professionisti del settore che risponderanno a tutte le domande.

Finalità

L’obiettivo del corso è quello di ampliare (o acquisire, se a digiuno) le conoscenze dei partecipanti, e fornire loro gli adeguati strumenti per la realizzazione di un layout da una sceneggiatura selezionata per l’occasione, attraverso lo studio delle sottostrutture (i famosi “manichini”) e delle inquadrature.

Programma

Teoria:

Cosa è il fumetto

L’estetica del fumetto

Il fumetto nel mondo

La sceneggiatura di un fumetto

Cosa è il layout

Studio della sottostruttura

Studio delle inquadrature

Pratica:

Resa di un layout su una pagina di sceneggiatura selezionata per l’occasione

Quando:

16 novembre 2019 dalle ore 10 alle 14

Costo:

€25 materiale didattico incluso

Modalità di iscrizione:

Per informazioni vai su www.phoenixproduzioni.com/corsi o telefona al 3338001998.

Sede del corso:

Napoli. L’indirizzo della sede sarà comunicato a breve

IL DOCENTE:

Gianluca Testaverde nasce a Napoli il 12 marzo del 1988. Dopo il diploma tecnico informatico, frequenta la Scuola Italiana di Comix di Napoli, seguito da professionisti quali Fabrizio Fiorentino e Lorenzo Ruggiero (Marvel/Dc Comics), e Steve Boraley (Sergio Bonelli editore – Julia). Esordisce sul quotidiano Terra, come matitista per 3D La cronaca a fumetti, divenendone disegnatore ufficiale per tutto l’anno seguente. Dopodiché lavora in qualità di aiuto colorista presso il GGstudio. Successivamente partecipa al compendium indetto da Pino Rinaldi, disegnando una storia di Agenzia X su testi di Edoardo Rohl.

Attualmente è impegnato nella realizzazione del graphic novel Caged Birds, pubblicato dalla casa editrice americana BellaFe, su testi di Ken Mora.

Inoltre porta avanti diversi progetti personali, tra cui Il Monaco e BrainStorming.

Ha pubblicato una raccolta di racconti intitolata Il giocattolaio e altri deliri e ha disegnato il primo volume della serie a fumetti Leggende Napoletane.

È editor presso la Phoenix Publishing.