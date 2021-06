Eventi Napoli 5-6 giugno: c’è il Coca Cola Pizza Village @home

Eventi di sabato 5 e domenica 6 giugno a Napoli: spiccano il Pizza Village @home e la mostra “Troisi Poeta Massimo” a Castel dell’Ovo (senza dimenticare gli eventi alla Mostra d’Oltremare).

Il fine settimana di sabato 5 e domenica 6 giugno sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Coca Cola Pizza Village @home: 15 pizzerie protagoniste

Tappa a Napoli per il Pizza Village, che quest’anno è stato pensato in una speciale “home edition”, in programma fino a domenica 6 giugno. Saranno 15 le pizzerie storiche a ospitare l’evento, all’interno delle quali si potrà degustare un menù speciale con 15 pizze celebrative pensate per l’occasione. Celebrando il ritorno del pubblico negli spazi interni dei locali.

Troisi Poeta Massimo: una splendida mostra a Castel dell’Ovo

Sarà ancora più suggestivo, a 27 anni dalla data della sua morte (4 giugno 1994), percorrere questo meraviglioso percorso tra fotografie private, immagini d’archivio, locandine, filmati e carteggi personali inediti che condurranno il pubblico nell’animo umano di Massimo Troisi. L’esposizione (ospitata a Castel dell’Ovo fino al 25 luglio) racconta le tappe salienti della carriera dell’artista, dall’infanzia a San Giorgio a Cremano alla passione per il teatro, fino alla popolarità improvvisa con il gruppo La Smorfia e alla carriera cinematografica da regista e attore.

Pan: in mostra la vita di Frida Kahlo

Grande interesse al Pan – Palazzo delle Arti di Napoli per la mostra dedicata all’artista messicana Frida Kahlo, in esposizione fino al prossimo 29 agosto.

Un’esistenza caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Un percorso capace di indagare su tutte le fasi del corso esistenziale dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla sua sfortunata morte.

Mostra d’Oltremare: Dinner in the Sky a 50 metri d’altezza

La Mostra d’Oltremare ospiterà fino al 6 giugno il village di Dinner in the Sky, un’esperienza unica che vede protagonista la I.B.G. SpA con i brand Pepsi, Lay’s e Chin8Neri. Si tratta un nuovo concept di ristorazione, e prevede una struttura sospesa a 50 metri di altezza. Può ospitare 22 ospiti più due camerieri, uno chef stellato e un tecnico. Dunque una cena tra le stelle mentre si ammirano paesaggi mozzafiato.

Mostra d’Oltremare: spettacolo di luci e musica della Fontana Esedra

Sempre fino a domenica 6 giugno, alla Mostra d’Oltremare ci sarà il tradizionale e suggestivo spettacolo serale di acqua, musica e luci della Fontana Esedra. Orari degli spettacoli: fino al 6 giugno ore 20.40 e 22.00.

Il prezzo di ingresso è di 3 euro. Senza dimenticare che il complesso fieristico di Fuorigrotta ospiterà fino al 31 agosto anche Living Dinosaurs.

I Gladiatori al MANN: la grande mostra che unisce archeologia e tecnologia

Una significativa mostra nella grande Sala della Meridiana, che vuole coniugare l’archeologia e la tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, attraverso un progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere con un condiviso percorso di conoscenza.

La mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio 2022. Il cuore pulsante dell’allestimento di tale mostra è senza dubbio rappresentato dai ben centosessanta reperti che, sistemati nel Salone della Meridiana, sono il risultato di suggestivi tasselli per un lungo e affascinante viaggio di ricerca suddiviso in sei sezioni.

Prossimamente a Napoli: Palazzo Reale Summer Fest tra cultura, musica e spettacoli nel Giardino Romantico

Tra gli eventi futuri da segnalare, dal 17 giugno al 5 settembre ci sarà la prima edizione del Palazzo Reale Summer Fest, il primo festival culturale realizzato all’interno di un luogo di straordinaria bellezza, ricchissimo di storia: Palazzo Reale.

Per quest’evento che vedrà tanti ospiti di prestigio, riaprirà al pubblico anche in orario serale il Giardino Romantico e i cortili, dopo lo stop forzato a causa della pandemia.

Il Festival riserverà al suo pubblico nelle serate dal giovedì alla domenica una stagione di grande spettacolo dal vivo e all’aperto, all’insegna della cultura: concerti, live performance, stand up comedy, dibattiti culturali e giornalistici, reading ed eventi speciali.