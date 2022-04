Eventi a Napoli 2-3 aprile: “Ridi che ti passa” al teatro Bolivar

Eventi di sabato 2 e domenica 3 aprile a Napoli: la comicità di Antonio & Michele, i Ditelo Voi e Simone Schettino al Teatro Bolivar. Noa in concerto al Trianon Viviani.

Il fine settimana di sabato 2 e domenica 3 aprile sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Bolivar: “Ridi che ti passa” con Antonio & Michele, i Ditelo Voi e Simone Schettino

Domenica, 3 aprile, alle ore 21:00, a Napoli, presso il Teatro Bolivar, avrà luogo lo spettacolo “Ridi che ti passa”, ideato e promosso dall’Associazione Culturale “Live & Live” progetto realizzato con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli, Bando per la valorizzazione della cultura napoletana attraverso i teatri di Napoli e provincia anno 2021. Una serata all’insegna dell’ironia e della comicità tutta partenopea, con protagonisti artisti del calibro di Antonio & Michele, i Ditelo Voi e Simone Schettino. La conduzione è affidata ad Ida Piccolo.

Trianon Viviani: sabato 2 aprile Noa in “To Napoli with love”

Tra gli eventi del teatro della Canzone Napoletana, spicca senza dubbio quello di sabato 2 aprile, alle 21, quando Noa, grande cantante israeliana, nota anche per il suo attivismo a favore dei diritti civili e la pace, aprirà il proprio tour al Trianon Viviani, in occasione dei 30 anni di carriera con “To Napoli with love”. Un concerto speciale dedicato alla città della sirena Parthenope e alla sua tradizione musicale. Sul palco con Noa anche Gil Dor e il Solis string quartet (i violinisti Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, il violista Gerardo Morrone e il violoncellista Antonio Di Francia).

Teatro Totò: Francesca Marini in scena con il recital “Napule è…”

Emozioni musicali senza tempo al Teatro Totò, dove l’attrice e cantante Francesca Marini presenterà il recital “Napule è…”. Un coinvolgente itinerario musicale che fino a domenica 3 aprile, con la regia firmata da Gaetano Liguori, condurrà attraverso una voce unica e passionale, dritto in una dimensione fatta di canzoni, aneddoti e poesie scritte da alcuni dei più grandi poeti del primo Novecento fino agli artisti dei giorni nostri.

Mostra d’Oltremare: torna la Fiera del Baratto e dell’Usato

Sabato 2 e domenica 3 aprile torna negli spazi della Mostra d’Oltremare la Fiera promossa dall’associazione Bidonville dedicata al Riuso e Riutilizzo. Tantissimi gli stand e gli espositori che proporranno oggetti di antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, collezionismo, retrogaming, artigianato manufatto, vinili, fashiondoll, automodellismo e tanto altro. Costo del biglietto 5 euro (ingresso gratuito per under 12 e over 70).

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh e la Stanza segreta”

Appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo. L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec. La grande mostra Van Gogh Multimedia e la Stanza segreta è ideata e prodotta da Navigare Srl e patrocinata dal Comune di Napoli.