Eventi a Napoli 1-2 ottobre: al via il “Campania Libri Festival 2022”

Biglietto Intero: € 25,00

Ridotto dagli 8 ai 15 anni: € 12,00

(accesso non consentito ai bambini al di sotto degli 8 anni)

Sostenitori gratis

Tour guidato dai ragazzi esperti del Rione Sanità incluso nel prezzo ed audioguida

È necessaria la prenotazione online

Il Napoli Film Festival 2022 all’Istituto Francese Grenoble

Fino al 1 ottobre, presso l’Institut français a Napoli, in Via Francesco Crispi 86, si terrà la 23esima edizione del Napoli Film Festival

Sezione internazionale: Sguardi di Donne

1 ottobre 2022 – ore 18.15 / Anteprima nazionale

LA PANTERA DELLE NEVI

Docu di Marie Amiguet, Vincent Munier

(Francia 2021 – 92’)

1 ottobre 2022 – ore 20.30 / Anteprima

LA RICETTA ITALIANA di Zuxin Hou

con Yao Huang, Xun Liu, Wu Yingzhe

(Italia, Cina, Germania 2022 – 94’, vo sott. it.)

Sezione Internazionale: Altro … 2022

30 settembre 2022 – ore 18.45 / Versione restaurata 4k

BANDE A PART di Jean Luc Godard

(Francia 1964 – 95’ – vo sott. it.)

SchermoNapoli Corti

Sono 28 le opere selezionate nel concorso SchermoNapoli Corti della 23esima edizione del Napoli Film Festival, diretto da Mario Violini, che si svolgerà dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 con proiezioni e incontri all’Istituto Francese di Napoli.

Musei Gratis a Napoli domenica 2 ottobre 2022

Oltre 430 tra musei, siti archeologici e monumenti a Napoli apriranno liberamente le proprie porte al pubblico come ogni prima domenica del mese.

Ecco la lista dei musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali ad ingresso gratuito in Campania che partecipano all’iniziativa della Domenica al Museo del 2 ottobre 2022:

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli – Via Tito Angelini, 22 – 80129 Napoli (NA);

Certosa di San Giacomo – Via Certosa, 10 – 80073 Capri (NA);

Certosa e Museo di San Martino – Largo San Martino, 5 – 80129 Napoli (NA);

Crypta Neapolitana – Salita della grotta – 80100 Napoli (NA);

Grotta Azzurra – Accesso dal mare Grotta Azzurra – 80073 Anacapri (NA);

Museo archeologico nazionale di Napoli – Piazza Museo Nazionale – 80135 Napoli (NA);

Floridiana – Via Aniello Falcone, 171 – Via Domenico Cimarosa, 77 – 80127 Napoli (NA);

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze – Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli (NA);

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Via Miano – 80131 Napoli (NA);

Museo storico archeologico di Nola – Via Senatore Cocozza, 2 – 80035 Nola (NA);

Parco Archeologico di Ercolano – Corso Resina – 80056 Ercolano (NA);

Palazzo Reale di Napoli – Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 Napoli (NA);

Parco archeologico Sommerso di Gaiola – Discesa Gaiola – 80121 Napoli (NA);

Parco e Tomba di Virgilio – Salita della grotta, 20 – 80121 Napoli (NA);

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei – Via Plinio – 80045 Pompei (NA);

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina – Viale Villa Regina – 80041 Boscoreale (NA);

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis – Via dei Sepolcri – 80058 Torre Annunziata (NA);

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco) – Via Passeggiata archeologica – 80053 Castellammare di Stabia (NA);

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna) – Via Passeggiata Archeologica – 80053 Castellammare di Stabia (NA);

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale – Viale Villa Regina – 80041 Boscoreale (NA);

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica – Corso Resina – 80056 Ercolano (NA);

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli – Corso Terracciano – 80078 Pozzuoli (NA);

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia – Via Castello – 80070 Bacoli (NA);

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma – Strada Provinciale Cuma-Licola – 80078 Pozzuoli (NA);

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia – Via Sella di Baia – 80070 Bacoli (NA);

Teatro ellenistico-romano di Sarno – Via Foce – 84087 Sarno (SA);

Villa Jovis – Via Tiberio – 80073 Capri (NA).

Musica, a Napoli al via il festival Spinacorona

Ha preso il via Spinacorona, il Festival ideato e diretto da Michele Campanella e finanziato dal Comune di Napoli, giunto quest’anno alla sesta edizione.

Fino a domenica 2, le porte apriranno gratuitamente trenta minuti prima dell’inizio di ogni esecuzione fino ad esaurimento dei posti. Spinacorona è prodotto da quest’annoda Gabbianella Club e Ravello Creative Lab con il coordinamento di Giovanni Oliva e la segreteria artistica di Livia Grimaldi; la comunicazione e l’immagine sono affidate ad Arteticae Doppiavoce.

I luoghi di Spinacorona

Basilica del Gesù Vecchio

Via Giovanni Paladino, 38

Basilica di Santa Restituta nel Duomo di Napoli

(terza cappella della navata sinistra del Duomo)

Via Duomo, 147

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

entrata da Piazza dei Girolamini

Cappella del Real Monte Manso di Scala

Via Nilo, 34

Chiesa di San Demetrio e Bonifacio

Piazzetta Teodoro Monticelli, 6

Chiesa di San Gregorio Armeno

Via S. Gregorio Armeno, 1

Chiesa di Santa Maria Donnalbina

Via porta piccola Donnalbina, 6

Chiostro di Santa Maria di Monteverginella

Via Giovanni Paladino, 20

Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi

Piazza Monteoliveto, 4

Disciplina della Santa Croce

Vico Croce S. Agostino, 25 (via S. Agostino alla Zecca, angolo Corso Umberto)

Maschio Angioino

Via Vittorio Emanuele III

Real Museo di Mineralogia

Via Mezzocannone, 8

Refettorio del Convento di Santa Maria Regina Coeli

Vico S. Gaudioso (accessi da largo Madonna delle Grazie o da via Sapienza)

GLI SPETTACOLI

1 ottobre

Una giornata con Franz Liszt, musicista italiano

ore 10

CHIOSTRO DI SANTA MARIA DI MONTEVERGINELLA

MONICA LEONE, pianoforte



La Romanesca

Alla Cappella Sistina

Due Leggende Francescane

Venezia e Napoli

ore 12

BASILICA DEL GESÙ VECCHIO

ROBERTO PLANO, pianoforte



Secondo Anno di Pellegrinaggio

Reminiscenze da Norma

ore 14

REAL MUSEO DI MINERALOGIA

LEONARDO COLAFELICE, pianoforte

Sept variations brillantes sur un theme de Rossini

Finale de Don Carlos de Verdi

Réminiscences des Puritains

Rigoletto, paraphrase de concert

Fantasie sur des motifs favorits de Sonnambula

ore 16

BASILICA DEL GESÙ VECCHIO

MICHELE CAMPANELLA, pianoforte

Terzo Anno di Pellegrinaggio

Aida, Danza sacra e Duetto finale

ore 18

REAL MUSEO DI MINERALOGIA

MAURIZIO BAGLINI, pianoforte



Miserere dal Trovatore

Totentanz

Sei Studi da Paganini

Ouverture dal Guillaume Tell

ore 20

BASILICA DEL GESÙ VECCHIO

ANDREA PADOVA, pianoforte



Sancta Dorothea

Réminescences de Boccanegra

La lugubre gondola I

Agnus Dei dalla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi

Richard Wagner-Venezia

Paraphrase sur Ernani

La lugubre gondola II

Valse de Concert sur deux motifs de Lucia et Parisina

ore 22

REAL MUSEO DI MINERALOGIA

FABRIZIO SOPRANO, pianoforte

FRANCESCO LIBETTA, pianoforte

GIOVANNI OLIVA, narratore

Il Duello a Palazzo Belgioioso

Liszt versus Thalberg

2 ottobre

ore 10

SAN DEMETRIO E BONIFACIO



L’ASTRÉE

Francesco D’Orazio, violino

Daniele Bovo, violoncello

Giorgio Tabacco, clavicembalo



CORELLI Sonata op. 5 n. 12 La Follia

PUGNANI Sonata op. 3 n. 4

NARDINI Sonata P.V:5

ore 11:30

SANTA MARIA DONNALBINA

PAOLO MARZOCCHI, pianoforte

VALENTINA COLADONATO, soprano

GUIDO BARBIERI, narratore

La corda rotta

Un violoncello nel ghetto di Terezin



ore 13

CHIESA DI SANT’ANNA DEI LOMBARDI

ENSEMBLE VOCALE DI NAPOLI

ANTONIO SPAGNOLO, direttore

FABIO FABBRIZZI, flauto



O Somma Luce

PÄRT Solfeggio, Da pacem, The woman with the alabaster box

GÓRECKI Totus Tuus

CARRARA O Somma Luce per flauto e coro misto dal Canto XXX del Paradiso di Dante (2021)

ore 16

REFETTORIO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA REGINA COELI



MONICA LEONE, pianoforte

CALOGERO PALERMO, clarinetto

HONORINE SCHAEFFER, violoncello

BEETHOVEN Trio op. 38

ore 17:30

REAL MUSEO DI MINERALOGIA

PĒTERIS VASKS

ospite d’onore di Spinacorona 2022

FABIO FABBRIZZI, flauto

FABRIZIO SOPRANO, pianoforte

QUARTETTO INDACO

VASKS Landscape with birds per flauto solo, Quartetto n. 5, Aria e danza per flauto e pianoforte

ore 19:30

BASILICA DEL GESÙ VECCHIO

FINE ARTS QUARTET

MICHELE CAMPANELLA, pianoforte



MARTUCCI Quintetto

ore 21:30

MASCHIO ANGIOINO

MARIA PIA DE VITO, voce

GABRIELE MIRABASSI, clarinetto

HUW WARREN, pianoforte



Partenope errante

Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

La rassegna è ideata e realizzata dalle strutture Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, d’intesa con il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare

Tutti gli spettacoli sono adatti a bambine/i dai 3 anni in su – apertura biglietteria: > 60 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo

Biglietto d’ingresso € 8,00 o promozione card Liberi Tutti

prenotazione obbligatoria a info@teatrodeipiccoli.it 327 079 5871 oppure 081 189 0312

Al MANN torna la rassegna gratuita Fuoriclassico

Torna al Mann Fuoriclassico, il palinsesto culturale più significativo dell’offerta museale: il dialogo costante passato-presente che informa di continuo i tanti incontri con grandi personaggi, curato da Gennaro Carillo, rappresenta perfettamente la linea strategica che l’Istituto si è dato fin dagli albori dell’autonomia.

Tra venerdì 30 settembre e domenica 2 ottobre, il Museo archeologico nazionale di Napoli sarà lo scenario di una grande discussione collettiva attorno ai concetti di natura (physis) e artificio (téchne). A questi temi sarà dedicata, infatti, la quarta edizione della rassegna Fuoriclassico, intitolata proprio La natura e l’artificio.

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 25 novembre 2022 sono ripresi i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli. Si tratta di eventi organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, di pomeriggio e durante la settimana alle ore 18.00.

Halloween alla Mostra d’Oltremare a Napoli con “Fuori di Zucca”

Orari: dal lunedì al venerdì 10,00-13,00 (ultimo ingresso ore 12,00) e 15,00-20,00 (ultimo ingresso ore 19,00); sabato, domenica e festivi 10,00-21,00 orario continuato (ultimo ingresso ore 20,00).

Laboratori di pittura ed intaglio, area foto truccabimbi, shop, food & drink, giochi, animazione.

Per Informazioni: 0812482200 -3393194813 – Email: fuoridizuccamostradoltremare@gmail.com.

Biglietti On-Line disponibili su go2.it – boxol.it – ticketone.it.

Biglietto ridotto per bambini dai 3 agli 11 anni compiuti. Ingresso gratuito per bambini a 0 a 3 anni non compiuti.

Ingresso viale Kennedy 64 (di fronte a Gerardi e Fortura).