Terremoto a Creta di 6.0 avvertito anche in Puglia, Sicilia e Calabria

Terremoto a Creta di magnitudo 6.0 è stato avvertito anche in Italia nelle regioni Calabria, Sicilia e Puglia. Al momento non si registrano danni e feriti.

Alle ore 08:23 italiane del 27 novembre 2019, è stato localizzato un terremoto di magnitudo Mw 6.0 nel mare antistante l’isola di Creta (Grecia), a circa 20 km di profondità.

Le autorità locali riferiscono che al momento non sono stati registrati feriti e danni alle strutture. Resta alta l’attenzione per le prossime scosse di assestamento.

Nonostante la distanza, l’evento è stato risentito anche in Puglia, in Calabria ed in Sicilia, come dimostrano i questionari finora compilati su http://www. haisentitoilterremoto.it/ (226 compilazioni alle 8:56).

Mappa del risentimento sismico in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) che mostra la distribuzione degli effetti del terremoto sul territorio come ricostruito dai questionari on line. La mappa contiene una legenda (sulla destra). Con la stella in colore viola viene indicato l’epicentro del terremoto, i cerchi colorati si riferiscono alle intensità associate a ogni comune. Nella didascalia in alto sono indicate le caratteristiche del terremoto: data, magnitudo, profondità (Prof) e ora locale. Viene inoltre indicato il numero dei questionari elaborati per ottenere la mappa stessa.

info INGV