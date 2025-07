Estate a Città della Scienza, in scena “Giochi di Luce” e “Giochi di Gas”

Un nuovo weekend a Città della Scienza: in scena “Giochi di Luce” e “Giochi di Gas” e appuntamento in Via Lattea.

L’estate 2025 a Città della Scienza prosegue dal martedì alla domenica con un ricco

programma pensato per stupire e coinvolgere visitatori di ogni età tra famiglie, bambini e

turisti. Sabato 2 e domenica 3 agosto, il Museo si animerà con due affascinanti science show, perché la scienza non va mai in vacanza!

Il palinsesto “formato famiglia” invita a un’immersione divertente e interattiva nel mondo della scienza. I visitatori avranno un’occasione speciale per partecipare alle ore 11:30 al science show “GIOCHI DI LUCE” per capire come si propaga la luce, quali sono i suoi inganni e le preziose informazioni che ci svela. Alle ore 15:00 sarà la volta di “GIOCHI DI GAS“, un viaggio alla scoperta delle sorprendenti proprietà dei gas, componenti invisibili e fondamentali del nostro ambiente, attraverso esperimenti che li catturano e ne rivelano i segreti. Oltre agli show del fine settimana, l’avventura scientifica a Città della Scienza continua con un’offerta ricca e stimolante.

I visitatori potranno esplorare il corpo umano nel museo interattivo Corporea, scoprire da vicino il mondo degli insetti nella rinnovata mostra Insetti & Co. e lasciarsi incantare da un affascinante viaggio tra le stelle con gli spettacoli immersivi del Planetario. Venerdì 8 agosto torna anche l’evento serale: “Appuntamento in Via Lattea” – Calici di Stelle… Aspettando la notte di San Lorenzo, Summer Edition. Una serata speciale per osservare il cielo, le stelle, i pianeti muoversi tra le galassie e viaggiare attraverso l’Universo.

Accoglienza nel Museo con lounge music e aperitivo, a seguire esperienza immersiva nel Planetario con spettacolo di sonorizzazione astronomica. Infine, osservazione diretta ai telescopi del cielo con Passione Astronomia. Città della Scienza è pronta ad accogliere il pubblico per tutta l’estate (chiuso solo dall’11 al 18 agosto), con apertura dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 16:00, orario in vigore fino al 14 settembre 2025. Una occasione imperdibile per vivere un’estate da veri scienziati!