Ercolano, donna ferita da un colpo di pistola mentre era sul terrazzo di casa

Una 49enne è stata colpita da un proiettile vagante alla schiena, mentre si trovava sul terrazzo della propria abitazione ad Ercolano.

I carabinieri stanno indagando sul ferimento di una donna di 49 anni, incensurata, avvenuto nella serata di ieri a Ercolano, in provincia di Napoli. La 49enne è stata raggiunta da un proiettile alla schiena mentre si trovava sul terrazzo della propria abitazione in via Tironi di Moccia. Si ipotizza che sia stata ferita da un colpo d’arma da fuoco vagante.

La donna è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare di Napoli dai familiari. E’ ancora ricoverata, ma non in pericolo di vita. I militari della Tenenza di Ercolano e della Compagnia di Torre del Greco stanno indagando per accertare la dinamica di quanto accaduto anche grazie all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e attraverso il racconto dei parenti, tutti incensurati. Sul posto non sono stati rinvenuti bossoli.