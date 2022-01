“Ennio”, il docufilm su Morricone di Giuseppe Tornatore: “Oggi si è avverato il mio sogno”

“Ennio”: il 17 febbraio arriva in tutte le sale d’Italia il docufilm dedicato alla vita del grande maestro Morricone di Giuseppe Tornatore.

“Ennio” è un documentario del 2021 diretto da Giuseppe Tornatore, incentrato sulla figura del compositore italiano Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio 2020, realizzato attraverso le interviste a registi, sceneggiatori, musicisti, cantautori, critici e collaboratori che hanno lavorato con lui o che lo hanno apprezzato durante tutta la sua lunga carriera

L’uscita di “Ennio, the maestro”, è fissata per il 17 febbraio, ma è stato possibile vedere il film in anteprima, in tutta Italia, sabato 29 e domenica 30 gennaio.

Le immagini e i racconti di Morricone sulle note straordinarie delle sue composizioni hanno già commosso il pubblico che ha assistito all’anteprima. Grande l’emozione ascoltando la musica di Morricone che accompagnava le immagini di Mission, C’era una volta in America, La leggenda del pianista sull’Oceano. Ma non solo. Anche il più appassionato di musica ha riscoperto un Morricone umile a tratti ironico e commosso. “Ennio” è un appuntamento da non perdere perché non si rivive le cose che già conosciamo, ma si assiste ad un Ennio Morricone inedito e più geniale di quanto tutti possiamo pensare.

Citiamo qualche commento di personaggi famosi che sono intervenuti nel docufilm.

Clint Eastwood, attore, regista e produttore cinematografico: “Unico ancora oggi!”

Quentin Tarantino, regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico statunitense: “Il mio compositore preferito…sto parlando di Mozart, Beethoven, Schubert”

Wong Kar Wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cinese: “Vede la musica dove gli altri non riescono”

Bruce Springsteen, cantautore e chitarrista statunitense: “Ho raggiunto la spiritualità grazie alla musica del maestro”

Gianni Morandi, cantante, musicista, attore e conduttore televisivo italiano: “Senza quella musica…”

Giuseppe Tornatore, regista Premio Oscar, rende omaggio all’amico e collaboratore Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le opere del leggendario compositore, dal primo lavoro nel mondo del cinema con Sergio Leone fino al Premio Oscar per The Hateful Eight nel 2016. Nel docufilm vedremo anche le interviste a famosi registi e musicisti, le registrazioni di alcuni tour mondiali del maestro, alcune scene di film musicati da Morricone e i filmati esclusivi della sua vita.

“Ho lavorato venticinque anni con Ennio Morricone” – ha dichiarato Giuseppe Tornatore. “Ho fatto con lui quasi tutti i miei film, per non contare i documentari, gli spot pubblicitari e i progetti che abbiamo cercato di mettere in piedi senza riuscirci. Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, mi sono sempre chiesto che tipo di documentario avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il mio sogno”.

Il docufilm “Ennio” è distribuito da Lucky Red in collaborazione con Timvision.