Empoli-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Empoli-Napoli si disputerà oggi, domenica 24 aprile, alle ore 15 allo stadio Castellani: ecco tutti i modi per poter seguire il match.

Empoli-Napoli | È sempre alle prese con gli infortuni Luciano Spalletti. Ogni settimana c’è qualche giocatore del Calcio Napoli che finisce in infermeria. Oltre a Lobotka, per la sfida di domenica pomeriggio ad Empoli potrebbe mancare anche Elmas. Venerdì mattina il macedone si è allenato in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro. Dovesse restare fuori dai giochi il tecnico toscano non avrebbe in panchina un elemento che può giocare ovunque in mezzo al campo. Ospina, invece, sembra in netta ripresa dopo la febbre dei giorni scorsi.

Per Di Lorenzo diventa difficile anche la convocazione. Il terzino, infatti, ha fatto parte di seduta personalizzata in palestra e parte in campo. Al suo posto, però, potrebbe non esserci Zanoli, fermato da una gastronterite. In Toscana sarà assente anche Koulibaly per squalifica. Al suo posto ci sarà Juan Jesus che farà coppia con Rrahmani. A centrocampo, in sostituzione di Lobotka, ci sarà Demme in cabina di regia con Anguissa e Fabian interni. In attacco Lozano è in vantaggio su Politano mentre Osimhen E Insigne non si toccano.

Per quanto rigurda i padroni di casa, Andreazzoli non vince in campionato da novembre, ma l’ossatura della squadra resta sempre la stessa. Torna Zurkowski dalla squalifica.

Empoli-Napoli, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli (Tuanzebe), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile vedere Empoli-Napoli in streaming live e on demand su DAZN. Attraverso l’app o il sito ufficiale della piattaforma. Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Alessandro Budel. Il kickoff del match della 34ª giornata di Serie A TIM, è in programma domenica 24 aprile 2022 alle 15:00.