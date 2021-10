Elezioni amministrative, ballottaggio a Benevento e Caserta: conferma per Mastella e Marino

Elezioni amministrative a Benevento e Caserta: il ballottaggio ha visto la conferma per il secondo mandato sia per Clemente Mastella che per Carlo Marino.

Il ballottaggio per le elezioni amministrative a Benevento e Caserta, tenutosi domenica 17 e lunedì 18 ottobre, ha visto la riconferma a sindaco per Clemente Mastella e Carlo Marino, i quali saranno chiamati al secondo mandato nei due capoluoghi di provincia della Campania. In base ai dati definitivi del Viminale, relativi allo scrutinio di tutte le 72 sezioni, a Benevento è stato riconfermato il sindaco uscente, Clemente Mastella, con il 52,68%, contro il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano, che ha ottenuto il 47,32%.

Vittoria del sindaco uscente anche a Caserta, dove Carlo Marino, leader della coalizione di centrosinistra, supera il ballottaggio con il 53,65%, contro l’avversario, Gianpiero Zinzi del centrodestra, al 46,35%.